Metaller-KV: Gewerkschaft droht mit Ausweitung neuer Streiks

Wien/Pasching - Nach dem Scheitern der sechsten Runde der KV-Verhandlungen der Metallindustrie am späten Montagabend haben die ersten Frühschichten am Dienstag mit Streiks begonnen. Es sind die ersten Metallerstreiks seit 2018. Eine Ausweitung könnte etappenweise erfolgen, sagte der Arbeitnehmerverhandler von der Gewerkschaft PRO-GE, Reinhold Binder, im Ö1-"Morgenjournal". Ab Samstag sei man aber wieder verhandlungsbereit.

Westjordanland: Sechs Tote nach israelischem Militäreinsatz

Ramallah - Bei Zusammenstößen während eines Einsatzes der israelischen Armee im besetzten Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge sechs Menschen getötet worden. Die Toten seien zwischen 21 und 32 Jahre alt, erklärte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Dienstag. Bei dem Militäreinsatz in Tulkarm im Norden des Palästinensergebiets seien in der Nacht auf Dienstag zudem 12 Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Die israelische Armee sagte, sie prüfe die Berichte.

Niederösterreichische ÖVP will Einbürgerung erschweren

St. Pölten - Die ÖVP Niederösterreich hat am Dienstag eine "Null-Toleranz-Initiative" mit Maßnahmen gegen Antisemitismus und für eine bessere Integration veröffentlicht. Gefordert werden u.a. strengere Regeln für den Erhalt der Staatsbürgerschaft und härtere Sanktionen bei Schulpflichtsverletzungen. Für die Einbürgerung soll ein Kurs, in dem es insbesondere um Grundwerte, Integration, Demokratie, aber auch die Anerkennung des Staates Israel geht, verpflichtend sein.

EU-Verteidigungsminister beraten über Hilfe für Ukraine

Brüssel - Ganz oben auf der Agenda des Treffens der Verteidigungsministerinnen und -minister stehen am Dienstag in Brüssel die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Besprochen werden auch Reaktionen der EU auf die zunehmenden sicherheits- und verteidigungspolitischen Herausforderungen wie der Start der schnellen Eingreiftruppe sowie Munitionslieferungen und zusätzliche militärische Hilfe für die Ukraine. Österreich wird von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) vertreten.

Reformpapier sieht Ärzte-Entmachtung

Wien - Das Gesundheitsreformpaket, gegen das die Ärztekammer aktuell Sturm läuft und das noch heuer parallel zum Finanzausgleich beschlossen werden soll, bringt eine Fülle an Veränderungen. Laut dem Entwurf, der der APA vorliegt, soll den Ärzten tatsächlich viel Macht beim Abschluss von Gesamtverträgen oder beim Stellenplan genommen werden. Doch auch weitere Reformen sind vorgesehen, etwa was Arzneimittelverschreibungen, die Telemedizin und die Gesundheitsakte ELGA betrifft.

Wien wächst die nächsten 30 Jahre moderater

Wien - Wien wächst stetig weiter - in den kommenden Jahren aber vergleichsweise moderat. Zumindest werden laut aktueller Prognose die Werte der vergangenen Jahrzehnte nicht mehr erreicht. Seit den 1990er-Jahren hat die Bundeshauptstadt 500.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohner dazugewonnen. In den kommenden 30 Jahren, also bis 2053, flacht sich die Kurve ab. In diesem Zeitraum soll Wien um rund 300.000 Personen wachsen.

22-Jähriger prallte im Mühlviertel mit Auto gegen Lkw - tot

Rainbach/Freistadt - Ein 22-jähriger Syrer aus Deutschland ist Montagnachmittag bei einer Kollision mit einem Lkw in Rainbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) tödlich verunglückt. Der Mann fuhr mit seinem Auto auf der Mühlviertler Straße (B 310) Richtung Linz als er aus ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn geriet und frontal gegen einen Lkw prallte, berichtete die Polizei am Dienstag.

Brexit-Ikone Nigel Farage zieht ins britische Dschungelcamp

Andorra la Vella/London - Der als lautstarker EU-Kritiker und Brexit-Vorkämpfer bekannt gewordene Rechtspopulist Nigel Farage macht bei der britischen TV-Ausgabe des Dschungelcamps mit. Der Sender ITV bestätigte am Montagabend die Teilnahme des 59-Jährigen an der nächsten Staffel der Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", die in Großbritannien "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" heißt und in wenigen Tagen anläuft.

