Israel: Kontrolle über mehrere Hamas-Regierungsgebäude

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude der islamistischen Hamas in der Stadt Gaza übernommen. Dazu gehörten das Hamas-Parlament und Gebäude der Polizei, erklärte das israelische Militär am Dienstag. Auch hätten israelische Militäreinheiten die Kontrolle über eine Ingenieursfakultät übernommen. Diese habe als "Institut für die Produktion und Entwicklung von Waffen" gedient.

Westjordanland: Sieben Tote nach israelischem Militäreinsatz

Ramallah - Bei Zusammenstößen während eines Einsatzes der israelischen Armee im besetzten Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge sieben Menschen getötet worden. Die Toten seien zwischen 21 und 33 Jahre alt, erklärte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Dienstag. Bei dem Militäreinsatz in Tulkarm im Norden des Palästinensergebiets seien in der Nacht auf Dienstag zudem zwölf Menschen verletzt worden, vier davon schwer.

Tursky verteidigt Pläne für Gesundheitsreform

Wien - Die ÖVP hat sich am Dienstag nach der Kritik der Ärztekammer an der geplanten Gesundheitsreform klar hinter Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gestellt, und zwar in Person von Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky. Die Kammer blieb aber bei ihren Attacken. Man werde sich wehren, wenn die Mitsprache der Ärzteschaft beschnitten werden solle, drohte Präsident Johannes Steinhart erneut. Allein die Wiener Kammer hat 8 Mio. Euro für Protestmaßnahmen locker gemacht.

Welt weit vom 1,5-Grad-Pfad entfernt - Wendepunkt nötig

Bonn/Dubai - Mit den aktuell von Staaten vorgelegten Klimaschutzplänen ist die Welt einer Analyse der Vereinten Nationen zufolge weit davon entfernt, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. "Der Bericht zeigt, dass die Regierungen zusammengenommen Babyschritte gehen, um die Klimakrise abzuwenden", erklärte UNO-Klima-Chef Simon Stiell am Dienstag. Die anstehende Weltklimakonferenz COP28 in Dubai müsse ein "Wendepunkt" sein.

Handelsangestellte demonstrieren für mehr Gehalt

Wien - Die diesjährigen Kollektivvertragsverhandlungen bergen viel Zündstoff. Nach unterbrochenen Gesprächen bei den Metallern wird dort nun gestreikt. Im Handel demonstrieren die Beschäftigten am Dienstag in Wien und Salzburg für mehr Gehalt. Die Gewerkschaft ist mit der Forderung nach einem Gehaltsplus von 11 Prozent in den Ring gestiegen, von den Arbeitgebern im Handel liegt noch immer kein Angebot vor.

Erneut Bombendrohung in Wien, diesmal gegen Fachhochschule

Wien/Österreich-weit - Nach den Bombendrohungen gegen sieben Schulen in Wien in der Vorwoche ist am Montag eine weitere Bombendrohung eingegangen. Einen diesbezüglichen Bericht des Online-Portals der Gratiszeitung "Heute" bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich am Dienstag der APA. Das Drohmail richtete sich diesmal gegen die FH Technikum, die daraufhin ihre Standorte in der Brigittenau am Höchstädtplatz und in der Floridsdorfer Giefinggasse am Dienstag vorübergehend sperrte.

Dornauer fordert nach Parteitag "Schattenkabinett" der SPÖ

Innsbruck/Wien - Nach dem Parteitag der SPÖ am Wochenende hat der Tiroler Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) die Einrichtung eines "Schattenkabinetts" gefordert. Es gelte, eine "Alternative zur jetzigen Regierung" zu präsentieren. Neben einer an den "Lebensrealitäten" der Menschen orientierten inhaltlichen Politik müsse man diesen auch sagen, "wer die SPÖ in einer möglichen Bundesregierung repräsentieren würde", sagte Dornauer der "Tiroler Tageszeitung" (Dienstags-Ausgabe).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red