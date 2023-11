Israel: Kontrolle über mehrere Hamas-Regierungsgebäude

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude der islamistischen Hamas in der Stadt Gaza übernommen. Dazu gehörten das Hamas-Parlament und Gebäude der Polizei, erklärte das israelische Militär am Dienstag. Auch hätten israelische Militäreinheiten die Kontrolle über eine Ingenieursfakultät übernommen. Diese habe als "Institut für die Produktion und Entwicklung von Waffen" gedient.

Tursky verteidigt Pläne für Gesundheitsreform

Wien - Die ÖVP hat sich am Dienstag nach der Kritik der Ärztekammer an der geplanten Gesundheitsreform klar hinter Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gestellt, und zwar in Person von Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky. Die Kammer blieb aber bei ihren Attacken. Man werde sich wehren, wenn die Mitsprache der Ärzteschaft beschnitten werden solle, drohte Präsident Johannes Steinhart erneut. Allein die Wiener Kammer hat 8 Mio. Euro für Protestmaßnahmen locker gemacht.

EU-Verteidigungsminister beraten über Hilfe für Ukraine

Brüssel - Ganz oben auf der Agenda des Treffens der Verteidigungsministerinnen und -minister stehen am Dienstag in Brüssel die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Die von der EU der Ukraine bis 2024 versprochene eine Million Schuss Munition dürften nicht rechtzeitig geliefert werden: "Unsere Situation als neutraler Staat macht uns keine Lieferungen von Munition möglich", bekräftigte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) vor dem Treffen.

Selenskyj: Russische Angriffe rund um ostukrainische Orte

Moskau - Die ukrainische Armee ist laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mit vermehrten russischen Angriffen im Osten des Landes konfrontiert, insbesondere rund um die Industriestadt Awdijiwka. "Die Armee meldete eine Zunahme der feindlichen Angriffe", erklärte Selenskyj am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Dies betreffe auch Gebiete um Kupjansk und Donezk. Russland wehrte unterdessen laut eigenen Angaben mehrere ukrainische Drohnenangriffe über eigenem Staatsgebiet ab.

Handelsangestellte demonstrieren für mehr Gehalt

Wien - Die diesjährigen Kollektivvertragsverhandlungen bergen viel Zündstoff. Nach unterbrochenen Gesprächen bei den Metallern wird dort nun gestreikt. Im Handel demonstrierten am Dienstag über 1.500 Beschäftigte in Wien und Salzburg für mehr Gehalt. Die Gewerkschaft ist mit der Forderung nach einem Gehaltsplus von 11 Prozent in den Ring gestiegen, von den Arbeitgebern im Handel liegt noch immer kein Angebot vor. Die nächste KV-Runde bei den Händlern ist am Donnerstag.

100 KI-Pilotschulen geplant

Wien - 100 Schulen in Österreich sollen in den nächsten zwei Schuljahren zu Pilotschulen in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) werden. Das kündigten Bildungsminister Martin Polaschek und Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (beide ÖVP) am Dienstag an. Grundsätzlich nach wie vor verboten ist der Einsatz von KI-Programmen wie ChatGPT, wenn damit Leistungen vorgetäuscht werden. In bestimmten Fällen ist die Verwendung erlaubt, muss aber gekennzeichnet werden.

OÖ will nur 0,8 statt 4,25 Hektar Boden pro Tag verbrauchen

Linz - Nachdem OÖ wegen seines Bodenverbrauchs in der Kritik steht, hat das Land nun eine eigene Erhebung präsentiert. Während der WWF zum Ergebnis kommt, dass in OÖ 2022 pro Tag 4,25 Hektar durch Verbauung oder andere intensive Nutzung verbraucht werden, kommt das Land 2020/21 auf 0,8 Hektar Baulandzuwachs durch Umwidmung pro Tag. Die tatsächliche Versiegelung ist unbekannt. Das Regierungsziel, den bundesweiten Bodenverbrauch auf 2,5 Hektar pro Tag zu bremsen, lehnt man weiter ab.

Welt weit vom 1,5-Grad-Pfad entfernt - Wendepunkt nötig

Bonn/Dubai - Mit den aktuell von Staaten vorgelegten Klimaschutzplänen ist die Welt einer Analyse der Vereinten Nationen zufolge weit davon entfernt, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. "Der Bericht zeigt, dass die Regierungen zusammengenommen Babyschritte gehen, um die Klimakrise abzuwenden", erklärte UNO-Klima-Chef Simon Stiell am Dienstag. Die anstehende Weltklimakonferenz COP28 in Dubai müsse ein "Wendepunkt" sein.

Wiener Börse tendiert im Verlauf schwächer, ATX gibt 0,2% ab

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag Abgaben verzeichnet. Der Leitindex ATX notierte um kurz nach 14.30 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 3.220,95 Einheiten. Der Blick richtete sich weiterhin auf die Aktien von AT&S, deren Kursabschlag sich auf 11,8 Prozent belief. Der Leiterplattenhersteller verhandelt derzeit mit der Staatsholding ÖBAG über eine Kapitalerhöhung.

