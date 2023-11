Hamas-Kämpfer bei Erstürmung von Shifa-Klinik getötet

Gaza - Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge zu Beginn der Erstürmung des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt mehrere Kämpfer der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas getötet. "Bevor unsere Soldaten in das Krankenhaus vorgedrungen sind, waren sie mit Sprengstoffsätzen und Gruppen von Terroristen konfrontiert. Es folgten Kämpfe, bei denen Terroristen getötet wurden", teilte das Militär mit. Im israelischen Armeeradio war von fünf Toten die Rede.

Israel: Lastwagen mit Hilfsgütern für Gaza werden betankt

Amman - Nach Warnungen vor einem Zusammenbruch der humanitären Unterstützung im Gazastreifen wegen Spritmangels hat Israel angekündigt, Lastwagen mit Hilfsgütern am Mittwoch betanken zu lassen. Die von der UNO eingesetzten Lastwagen sollen am Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten mit Diesel versorgt werden, wie die für Kontakte mit den Palästinensern zuständige israelische Cogat-Behörde am Mittwoch auf X mitteilte. Damit komme Israel einer Anfrage der USA nach.

Biden und Xi treffen einander erstmals seit G20-Gipfel 2022

San Francisco - US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen sich am Mittwoch in Kalifornien, um die angespannten Beziehungen beider Länder zu stabilisieren. Die Zusammenkunft ist im Großraum San Francisco geplant und findet am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) statt. Biden und Xi haben sich seit dem G20-Gipfel vor einem Jahr im indonesischen Bali nicht mehr persönlich gesehen.

Bundespräsident Van der Bellen reist nach Moldau

Chisinau/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Mittwoch zu einem Besuch in die Republik Moldau. Gemeinsam mit dem moldauischen Bildungs- und Wissenschaftsminister Dan Perciun wird Van der Bellen am Mittwochnachmittag eine Berufsschule für Informatik und IT in der Hauptstadt Chisinau besuchen. Am Donnerstagvormittag werden der Bundespräsident und seine slowenische Amtskollegin Nataša Pirc Musar von der moldauischen Präsidentin Maia Sandu im Präsidentenpalast empfangen.

Mehr Flüchtlinge außer Landes gebracht als im Vorjahr

Wien - Die Zahl der Österreich verlassenden Flüchtlinge ist heuer deutlich gestiegen. Von Jänner bis Ende Oktober erfolgten laut aktuellen Zahlen des Innenministeriums insgesamt 10.478 Außerlandesbringungen, davon 5.496 freiwillige (52 Prozent) und 4.982 zwangsweise Ausreisen (48 Prozent). Das ist eine Steigerung der Außerlandesbringungen um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - bei einem Rückgang der Asylanträge im Jahr 2023 um knapp 50 Prozent.

Europaminister beraten Ukraine-Beitritt und EU-Budget

Brüssel - Im Zentrum des Treffens der Europaministerinnen und -minister am Mittwoch in Brüssel stehen die Vorbereitungen des EU-Gipfels im Dezember. Ganz oben auf der Agenda stehen die gewichtigen Fragen, ob die EU Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufnimmt und ob sie ihren mehrjährigen Haushalt aufstockt. Österreich steht beiden Punkten reserviert gegenüber. Österreich wird am Mittwoch von Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) vertreten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red