Leiche mit Würgespuren in Wiener Wohnung entdeckt

Wien - Ein 46-Jähriger, den ein Bekannter in seiner Zweitwohnung in Wien-Margareten übernachten hatte lassen, ist in der Nacht auf Mittwoch tot aufgefunden worden. Die Leiche wies Würgespuren am Hals sowie einen Schnitt an einem Finger auf, Fremdverschulden sei nicht auszuschließen, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Eine Obduktion wurde angeregt, das Landeskriminalamt ermittelt.

Hamas-Kämpfer bei Erstürmung von Al-Shifa-Klinik getötet

Gaza - Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge zu Beginn der Erstürmung des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt mehrere Kämpfer der radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas getötet. "Bevor unsere Soldaten in das Krankenhaus vorgedrungen sind, waren sie mit Sprengstoffsätzen und Gruppen von Terroristen konfrontiert. Es folgten Kämpfe, bei denen Terroristen getötet wurden", teilte das Militär mit. Im israelischen Armeeradio war von fünf Toten die Rede.

London darf Asylsuchende nicht nach Ruanda abschieben

London - Die britische Regierung ist vor Gericht mit ihren Plänen gescheitert, manche Asylbewerber nach Ruanda abzuschieben. Das Oberste Gericht in London nannte das Vorhaben am Mittwoch rechtswidrig.

EU-Prognose: Österreichs Wirtschaft schrumpft 2023 um 0,5 %

Brüssel - Die EU-Kommission revidiert ihre Wachstumsprognose für Österreich deutlich nach unten. Die heimische Wirtschaft schrumpft laut der am Mittwoch in Brüssel präsentierten EU-Herbstprognose heuer preisbereinigt um 0,5 Prozent. Verantwortlich dafür seien hohe Energiepreise, steigende Lohnstückkosten sowie ein schwaches Exportwachstum. Im Frühjahr hatte die EU-Kommission für Österreichs Bruttoinlandprodukt (BIP) 2023 noch ein Wachstumsplus von 0,4 Prozent vorhergesehen.

Treibhausgas-Konzentrationen erreichen laut WMO Rekordwerte

Genf - Die Konzentration der klimaschädlichen Treibhausgase in der Atmosphäre klettert von Rekord zu Rekord. Das wichtigste davon, Kohlendioxid (CO2), erreichte im vergangenen Jahr eine markante Marke: Die Konzentration lag 50 Prozent über dem vorindustriellen Niveau, berichtete die Weltwetterorganisation (WMO) am Mittwoch in Genf. In diesem Jahr habe sich der Anstieg fortgesetzt. Auch die Treibhausgase Methan (CH4) und Lachgas (N2O) erreichten im vergangenen Jahr Rekordwerte.

Ärztekammer warnt vor "fatalen Folgen" der Gesundheitsreform

Wien - Die Ärztekammer läuft weiter gegen die von Bund, Ländern und Sozialversicherung geplante Gesundheitsreform Sturm. Sie fürchtet nicht nur ihre Entmachtung bei Kassenstellen und Gesamtvertrag, sondern bekämpft auch die kommende Pflicht zur Wirkstoff- statt Arzneimittelverschreibung. Dies gefährde die Patientensicherheit, hieß es am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Präsident Johannes Steinhart ist derzeit auf Lobbyingtour gegen das Gesetz, es gebe "massive Gespräche".

BWB stellt Ermittlungen gegen Pelletbranche ein

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die Ermittlungen gegen die Pelletbranche eingestellt. "Der Verdacht auf kartellwidrige Verhaltensweisen hat sich im Ergebnis nicht gerichtsfest erhärtet", teilte die BWB am Mittwoch mit. Wegen Verdachts auf Preisabsprachen, Kundenaufteilungen und Absprachen über den Absatz von Pellets hatte es im Oktober 2022 bereits mehrere Hausdurchsuchungen in der Branche gegeben.

Bundespräsident Van der Bellen reist nach Moldau

Chisinau/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Mittwoch zu einem Besuch in die Republik Moldau. Gemeinsam mit dem moldauischen Bildungs- und Wissenschaftsminister Dan Perciun wird Van der Bellen am Mittwochnachmittag eine Berufsschule für Informatik und IT in der Hauptstadt Chisinau besuchen. Am Donnerstagvormittag werden der Bundespräsident und seine slowenische Amtskollegin Nataša Pirc Musar von der moldauischen Präsidentin Maia Sandu im Präsidentenpalast empfangen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red