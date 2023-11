Hamas-Kämpfer bei Erstürmung von Al-Shifa-Klinik getötet

Gaza - Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge zu Beginn der Erstürmung des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt mehrere Kämpfer der radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas getötet. "Bevor unsere Soldaten in das Krankenhaus vorgedrungen sind, waren sie mit Sprengstoffsätzen und Gruppen von Terroristen konfrontiert. Es folgten Kämpfe, bei denen Terroristen getötet wurden", teilte das Militär mit. Im israelischen Armeeradio war von fünf Toten die Rede.

Österreich will Langstrecken-Luftabwehrraketen beschaffen

Wien - Die österreichische Bundesregierung plant die Anschaffung von Langstrecken-Luftabwehrraketen. Im Ministerrat am Mittwoch wurde eine entsprechende Grundsatzentscheidung abgesegnet, Details zu dem Vorhaben sind noch offen. Die Anschaffung soll im Rahmen des europäischen Luftverteidigungssystems "Sky Shield" erfolgen. Als wahrscheinliche Varianten gelten das US-Luftabwehrsystem "Patriot" sowie das US-israelische System "Arrow 3". Die Beschaffung soll ab dem Jahr 2027 erfolgen.

Leiche mit Würgespuren in Wiener Wohnung entdeckt

Wien - Ein 46-Jähriger, den ein Bekannter in seiner Zweitwohnung in Wien-Margareten übernachten hatte lassen, ist in der Nacht auf Mittwoch tot aufgefunden worden. Die Leiche wies Würgespuren am Hals sowie einen Schnitt an einem Finger auf, Fremdverschulden sei nicht auszuschließen, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Eine Obduktion wurde angeregt, das Landeskriminalamt ermittelt.

AMS modernisiert Jobvermittlung

Wien - Das Arbeitsmarktservice (AMS) will seine Jobvermittlung effizienter gestalten und setzt dafür künftig auf das sogenannte Kompetenzmatching. Berufsbezeichnungen rücken dabei in den Hintergrund. In den Fokus gelangen verstärkt die Fähigkeiten von Arbeitssuchenden, wie AMS-Chef Johannes Kopf am Mittwoch bei einer Pressekonferenz erklärte. Das AMS erhofft sich dadurch eine treffsicherere, schnellere Vermittlung, die den Herausforderungen einer komplexen Arbeitswelt gerecht wird.

Heinos Ehefrau Hannelore ist tot

Kitzbühel/Düsseldorf - Volksmusik-Star Heino (84) trauert um seine Ehefrau Hannelore. Hannelore Kramm starb im Alter von 82 Jahren in ihrem Haus in Kitzbühel, wie Heinos Manager Helmut Werner am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über ihren Tod berichtet. Hannelore Kramm wurde am 30. Mai 1942 in Linz geboren und war selbst auch als Sängerin und Schauspielerin tätig.

Junge Erwachsene als Stammzellenspender gefragt

Wien - In Österreich sind laut Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) rund 119.000 Personen als mögliche Stammzellen-Spenderinnen und -Spender registriert. Da aber hierzulande jeden Tag im Schnitt drei Menschen an Blutkrebs erkranken und die Wahrscheinlichkeit, einen passenden Spender zu finden, nur bei 1:500.000 liegt, braucht es mehr. Darauf macht das Rote Kreuz seit Mittwoch mit einem Kurzfilm zu dem Thema aufmerksam und wirbt um Freiwillige im Alter von 18 bis 35 Jahren.

Britischer Premier will neuen Vertrag mit Ruanda abschließen

London - Der britische Premierminister Rishi Sunak hat nach der gerichtlichen Niederlage im Zusammenhang mit den Asylplänen seiner Regierung einen neuen Vertrag mit Ruanda angekündigt. Seine Regierung habe bereits vor der Entscheidung des Obersten Gerichts an dem Abkommen gearbeitet, sagte Sunak am Mittwoch im Parlament in London. Das Gericht hatte das ursprüngliche Regierungsvorhaben zur Abschiebung von Asylsuchenden nach Ruanda zuvor als rechtswidrig eingestuft.

EU-Prognose: Österreichs Wirtschaft schrumpft 2023 um 0,5 %

Brüssel - Die EU-Kommission revidiert ihre Wachstumsprognose für Österreich deutlich nach unten. Die heimische Wirtschaft schrumpft laut der am Mittwoch in Brüssel präsentierten EU-Herbstprognose heuer preisbereinigt um 0,5 Prozent. Verantwortlich dafür seien hohe Energiepreise, steigende Lohnstückkosten sowie ein schwaches Exportwachstum. Im Frühjahr hatte die EU-Kommission für Österreichs Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2023 noch ein Wachstumsplus von 0,4 Prozent vorhergesehen.

