Biden: USA und China nehmen Militär-Kommunikation wieder auf

San Francisco - Nach längerer Funkstille wollen die USA und China die Kommunikation zwischen den Streitkräften beider Länder wiederaufnehmen. Das kündigte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch (Ortszeit) nach einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jingping in Woodside südlich von San Francisco an. Der Schritt sei von "entscheidender Bedeutung", sagte Biden. Ohne Austausch könne es zu Unfällen und Missverständnissen kommen. Beim Thema Taiwan sprach Xi nach US-Angaben offen von Gewaltanwendung.

UNO-Sicherheitsrat für "humanitäre Pausen" im Gazastreifen

New York - Der UNO-Sicherheitsrat hat eine Gazaresolution mit der Forderung nach "ausgedehnten humanitären Pausen" im Gazastreifen angenommen. Nach langem Ringen einigte sich das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen am Mittwoch in New York auf den gemeinsamen Beschluss. Die USA verzichteten auf ein Veto und enthielten sich, ebenso Russland und Großbritannien. 12 der insgesamt 15 Mitgliedstaaten stimmten für den Text. Israels Außenministerium lehnte die Forderungen umgehend ab.

Israels Armee: Hamas-Kommandozentrum und Waffen in Klinik

Gaza - Israels Armee hat bei ihrer Erstürmung des Al-Shifa-Spitals in der Stadt Gaza nach eigenen Angaben dort Waffen, Militärtechnologie und ein Kommandozentrum der Hamas entdeckt. In der Klinik sei ein "operatives Hauptquartier" der radikalislamischen Palästinenserorganisation mit Kommunikationsausrüstung gefunden worden, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Mittwochabend. Das von der Hamas geleitete Gesundheitsministerium im Gazastreifen stellte dies indes in Abrede.

Biden "leicht hoffnungsvoll" bei Befreiung der Gaza-Geiseln

San Francisco - US-Präsident Joe Biden hat sich mit Blick auf die Befreiung der von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln vorsichtig optimistisch gezeigt. "Ich bin leicht hoffnungsvoll", sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz nahe der US-Metropole San Francisco. Man habe in dieser Frage großartig mit dem Golfstaat Katar kooperiert. Biden warnte Israel zugleich davor, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen. Dies wäre ein "Fehler", sagte er.

Lokführer-Streik legt deutschen Bahnverkehr lahm

Berlin - Bahnreisende in Deutschland müssen sich wegen eines 20-stündigen Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL am Donnerstag auf massive Einschränkungen einstellen. Der Ausstand hat am Mittwochabend um 22.00 Uhr begonnen und dauert bis Donnerstag, 18.00 Uhr. Die Deutsche Bahn erstellte einen Notfahrplan, sie geht davon aus, dass am Donnerstag "weniger als 20 Prozent der ICE- und IC-Züge" sowie kaum Regionalzüge fahren. Betroffen sind auch Züge der ÖBB.

Bundespräsident Van der Bellen zu Besuch in Moldau

Chisinau/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Mittwoch zu einem Besuch in die Republik Moldau gereist. Gemeinsam mit dem moldauischen Bildungs- und Wissenschaftsminister Dan Perciun besuchte Van der Bellen am Mittwochnachmittag eine Berufsschule für Informatik und IT in der Hauptstadt Chisinau. Die Schule mit "Matura und dem Schwerpunkt Informatik" sei gefragt und habe vier Mal mehr Bewerber, als tatsächlich aufgenommen werden können, sagte Van der Bellen im Anschluss.

Handels-KV - Feilschen um mehr Geld geht in die dritte Runde

Wien - Das Feilschen um einen Gehaltsabschluss für über 430.000 Handelsangestellte und Lehrlinge geht am Donnerstag in die dritte Runde. Die Gewerkschaft ist mit der Forderung nach einem Gehaltsplus von 11 Prozent in den Ring gestiegen, von den Arbeitgebern im Handel liegt noch immer kein Angebot vor. Ein Abschluss noch vor den Metallern gilt als unwahrscheinlich. Am Dienstag demonstrierten über 1.500 Handelsbeschäftigte in Wien und Salzburg für mehr Gehalt.

