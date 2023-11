Biden: USA und China nehmen Militär-Kommunikation wieder auf

San Francisco - Nach längerer Funkstille wollen die USA und China die Kommunikation zwischen den Streitkräften beider Länder wiederaufnehmen. Das kündigte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch (Ortszeit) nach einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jingping in Woodside südlich von San Francisco an. Der Schritt sei von "entscheidender Bedeutung", sagte Biden. Ohne Austausch könne es zu Unfällen und Missverständnissen kommen. Beim Thema Taiwan sprach Xi nach US-Angaben offen von Gewaltanwendung.

Palästinenser: Israel setzt Operation in Gaza-Spital fort

Gaza - Israelische Streitkräfte haben den Al-Shifa-Krankenhauskomplex in Gaza-Stadt "zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden" gestürmt. Dies meldete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Donnerstag in der Früh. Bulldozer und Militärfahrzeuge seien im Einsatz, zitierte die Agentur mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die der Terrororganisation Hamas nahestehende Nachrichtenagentur Shehab meldete, israelische Panzer griffen von der Südseite aus an.

Biden "leicht hoffnungsvoll" bei Befreiung der Gaza-Geiseln

San Francisco - US-Präsident Joe Biden hat sich mit Blick auf die Befreiung der von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln vorsichtig optimistisch gezeigt. "Ich bin leicht hoffnungsvoll", sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz nahe der US-Metropole San Francisco. Man habe in dieser Frage großartig mit dem Golfstaat Katar kooperiert. Biden warnte Israel zugleich davor, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen. Dies wäre ein "Fehler", sagte er.

Shutdown abgewendet - US-Senat stimmt für Übergangsbudget

Washington - Der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA ist abgewendet - die finanzielle Unterstützung für die Ukraine und Israel ist allerdings weiter in der Schwebe. Am späten Mittwochabend (Ortszeit) stimmte auch der Senat für ein Übergangsbudget und folgte damit einem Votum im Repräsentantenhaus vom Dienstag. 87 Senatoren mit vielen Vertretern aus beiden Parteien entschieden sich für den Entwurf, 11 lehnten ihn ab.

Handels-KV - Feilschen um mehr Geld geht in die dritte Runde

Wien - Das Feilschen um einen Gehaltsabschluss für über 430.000 Handelsangestellte und Lehrlinge geht am Donnerstag in die dritte Runde. Die Gewerkschaft ist mit der Forderung nach einem Gehaltsplus von 11 Prozent in den Ring gestiegen, von den Arbeitgebern im Handel liegt noch immer kein Angebot vor. Ein Abschluss noch vor den Metallern gilt als unwahrscheinlich. Am Dienstag demonstrierten über 1.500 Handelsbeschäftigte in Wien und Salzburg für mehr Gehalt.

China: Mehrere Tote nach Feuer in Kohlebergwerksunternehmen

Peking - Bei einem Feuer im Gebäude eines Kohlebergwerksunternehmens in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Laut Berichten vom Donnerstag wurden über 60 Menschen evakuiert, der Großteil von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Ursache des Feuers war zunächst unklar. Wie chinesische Staatsmedien berichteten, brach das Feuer in der Stadt Lüliang in der Früh aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red