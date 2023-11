Biden: USA und China nehmen Militär-Kommunikation wieder auf

San Francisco - Nach längerer Funkstille wollen die USA und China die Kommunikation zwischen den Streitkräften beider Länder wiederaufnehmen. Das kündigte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch (Ortszeit) nach einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jingping in Woodside südlich von San Francisco an. Der Schritt sei von "entscheidender Bedeutung", sagte Biden. Ohne Austausch könne es zu Unfällen und Missverständnissen kommen. Beim Thema Taiwan sprach Xi nach US-Angaben offen von Gewaltanwendung.

Ermittlung nach Missbrauchsverdacht in OÖ eingestellt

Wels - Die Staatsanwaltschaft Wels hat die Ermittlungen gegen einen Betreuer in einer Behinderteneinrichtung in Oberösterreich wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs psychisch beeinträchtigter Personen eingestellt. Der Betreiber der Einrichtung hatte den Mitarbeiter im Frühjahr umgehend entlassen, nachdem sich die Vorwürfe, er könnte sich an drei Frauen vergriffen haben, erhärtet hätten.

Palästinenser: Israel setzt Operation in Gaza-Spital fort

Gaza - Israelische Streitkräfte haben den Al-Shifa-Krankenhauskomplex in Gaza-Stadt "zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden" gestürmt. Dies meldete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Donnerstag in der Früh. Bulldozer und Militärfahrzeuge seien im Einsatz, zitierte die Agentur mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die der Terrororganisation Hamas nahestehende Nachrichtenagentur Shehab meldete, israelische Panzer griffen von der Südseite aus an.

Shutdown abgewendet - US-Senat stimmt für Übergangsbudget

Washington - Der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA ist abgewendet - die finanzielle Unterstützung für die Ukraine und Israel ist allerdings weiter in der Schwebe. Am späten Mittwochabend (Ortszeit) stimmte auch der Senat für ein Übergangsbudget und folgte damit einem Votum im Repräsentantenhaus vom Dienstag. 87 Senatoren mit vielen Vertretern aus beiden Parteien entschieden sich für den Entwurf, 11 lehnten ihn ab.

Lokführer-Streik legt deutschen Bahnverkehr lahm

Berlin - Deutschlandweit für ein Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu zahlreichen Zugausfällen. "Der Notfahrplan der Deutschen Bahn ist wie geplant und stabil angelaufen", teilte das Unternehmen Donnerstagfrüh mit. Dieser sieht unter anderem vor, dass nur rund 20 Prozent der eigentlich geplanten Fernverkehrsfahrten angeboten wird. Betroffen sind auch Züge der ÖBB.

Handels-KV - Feilschen um mehr Geld geht in die dritte Runde

Wien - Das Feilschen um einen Gehaltsabschluss für über 430.000 Handelsangestellte und Lehrlinge geht am Donnerstag in die dritte Runde. Die Gewerkschaft ist mit der Forderung nach einem Gehaltsplus von 11 Prozent in den Ring gestiegen, von den Arbeitgebern im Handel liegt noch immer kein Angebot vor. Ein Abschluss noch vor den Metallern gilt als unwahrscheinlich. Am Dienstag demonstrierten über 1.500 Handelsbeschäftigte in Wien und Salzburg für mehr Gehalt.

China: Mehrere Tote nach Feuer in Kohlebergwerksunternehmen

Peking - Die Zahl der Toten bei einem Feuer im Gebäude eines Kohlebergwerksunternehmens in der nordwestchinesischen Provinz Shanxi ist auf mindestens 25 gestiegen. Laut Berichten vom Donnerstag wurden bei den Rettungsarbeiten mehr als 60 Menschen in Sicherheit gebracht, der Großteil von ihnen kam ins Krankenhaus. Das Feuer soll nach Angaben der Behörden mittlerweile unter Kontrolle sein. Die Rettungsarbeiten seien jedoch weiterhin im Gange.

