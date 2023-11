Metaller-KV - Kommenden Montag wird weiter verhandelt

Wien - Am kommenden Montag werden die unterbrochenen Kollektivvertragsverhandlungen für die Metalltechnische Industrie fortgesetzt. Der Streik der Arbeitnehmer dauert indes an, heute ist nach Auskunft der Gewerkschaften der stärkste Tag des seit Dienstag andauernden Protestes. Die Arbeitsniederlegungen würden bis morgen andauern, hieß es zur APA. Die Arbeitgeber betonten heute einmal mehr, sie seien immer verhandlungsbereit gewesen, würden sich aber auch nicht vor Streiks fürchten.

Biden: USA und China nehmen Militär-Kommunikation wieder auf

San Francisco - Nach längerer Funkstille wollen die USA und China die Kommunikation zwischen den Streitkräften beider Länder wiederaufnehmen. Das kündigte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch (Ortszeit) nach einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jingping in Woodside südlich von San Francisco an. Der Schritt sei von "entscheidender Bedeutung", sagte Biden. Ohne Austausch könne es zu Unfällen und Missverständnissen kommen. Beim Thema Taiwan sprach Xi nach US-Angaben offen von Gewaltanwendung.

Palästinenser: Israel setzt Angriff in Gaza-Spital fort

Gaza - Israels Streitkräfte haben laut palästinensischer Nachrichtenagentur WAFA den Al-Shifa-Krankenhauskomplex in Gaza-Stadt am Donnerstag "zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden" gestürmt. Israels Armee forderte erneut Zivilisten in Gaza-Stadt zur Evakuierung auf. Israelische Kampfjets griffen unterdessen im Gazastreifen das Haus von Hamas-Chef Ismail Hanija an. Südlich von Jerusalem kam es zu einem mutmaßlich palästinensischen Angriff auf eine israelische Militärsperre.

Glyphosat-Zulassung soll um zehn Jahre verlängert werden

Brüssel - Die EU-Kommission will die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat um weitere zehn Jahre verlängern - mit neuen Einschränkungen. Dazu gehören ein Verbot der Verwendung als Trockenmittel vor der Ernte und die Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von umliegenden Pflanzen. Da im EU-Berufungsausschuss am Donnerstag erneut keine qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten für die Zulassung erzielt wurde, liegt der Ball nun bei der Kommission.

Handels-KV - Feilschen um mehr Geld geht in die dritte Runde

Wien - Das Feilschen um einen Gehaltsabschluss für über 430.000 Handelsangestellte und Lehrlinge ist am Donnerstag in die dritte Runde gegangen. Die Forderung der Gewerkschaft ist mit 11 Prozent Gehaltsplus unverändert. Von den Arbeitgebern im Handel liegt noch immer kein Angebot vor. Ein Abschluss noch vor den Metallern gilt als unwahrscheinlich. Am Dienstag demonstrierten über 1.500 Handelsbeschäftigte in Wien und Salzburg für mehr Gehalt.

Neuer britischer Außenminister Cameron zu Besuch in Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Auf seiner ersten Auslandsreise ist der neue britische Außenminister David Cameron in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammengetroffen. Bei dem Gespräch sicherte er dem von Russland angegriffenen Land auch für die Zukunft militärische Unterstützung durch Großbritannien zu, wie aus einem Video hervorgeht, das Selenskyj am Donnerstag auf der Plattform X (vormals Twitter) veröffentlichte.

Ermittlung nach Missbrauchsverdacht in OÖ eingestellt

Wels - Die Staatsanwaltschaft Wels hat die Ermittlungen gegen einen Betreuer in einer Behinderteneinrichtung in Oberösterreich wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs psychisch beeinträchtigter Personen eingestellt. Der Betreiber der Einrichtung hatte den Mitarbeiter im Frühjahr umgehend entlassen, nachdem sich die Vorwürfe, er könnte sich an drei Frauen vergriffen haben, erhärtet hätten.

Großrazzia gegen Islamisten in Deutschland

Berlin/Hamburg - Die Polizei in Deutschland hat im Zuge von Ermittlungen gegen das "Islamische Zentrum Hamburg" (IZH) Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Das IZH stehe im Verdacht, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung zu richten, teilte das deutsche Innenministerium am Donnerstag mit. Außerdem gingen die Sicherheitsbehörden dem Verdacht nach, dass der Verein Aktivitäten der Terrororganisation Hisbollah unterstützt. Das Ermittlungsverfahren könnte in einem Verbot münden.

