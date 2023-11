Rauch trifft Ärztevertreter, Kanzler optimistisch

Wien - Im Streit zwischen Ärztekammer und Regierung um die Gesundheitsreform ist nun ein Gesprächstermin zwischen den Konfliktparteien angesetzt. Für Freitag steht ein Treffen von Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) auf dem Programm, hieß es am Donnerstag aus Kammer und Ministerium. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich am Donnerstag optimistisch, er sprach von "robusten" Verhandlungen, diese seien aber auf "gutem Weg".

Metaller-KV - Kommenden Montag wird weiter verhandelt

Wien/Schwertberg - Am kommenden Montag werden die unterbrochenen Kollektivvertragsverhandlungen für die Metalltechnische Industrie fortgesetzt. Der Streik der Arbeitnehmer dauert indes an, heute ist nach Auskunft der Gewerkschaften der stärkste Tag des seit Dienstag andauernden Protestes. Die Arbeitsniederlegungen würden bis morgen andauern, hieß es zur APA. Die Arbeitgeber betonten heute einmal mehr, sie seien immer verhandlungsbereit gewesen, würden sich aber auch nicht vor Streiks fürchten.

S�nchez zum spanischen Ministerpräsidenten gewählt

Madrid - Das spanische Parlament hat den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro S�nchez als Regierungschef wiedergewählt. Für den Generalsekretär der sozialistischen PSOE stimmte am Donnerstag in Madrid eine Mehrheit der insgesamt 350 Abgeordneten. Die Wiederwahl von Sanchez ist landesweit umstrittenen, da daran eine Amnestie für katalanische Separatisten geknüpft ist. S�nchez regiert die viertgrößte Volkswirtschaft der EU bereits seit Mitte 2018.

Erste Stromabschaltungen bei Kelag in Kärnten

Klagenfurt - Der Kärntner Energieversorger Kelag hat am Donnerstag - nach Ablauf einer Frist für Kunden zum Tarifwechsel - die ersten Stromabschaltungen vorgenommen. 900 Kundinnen und Kunden hatten diese Frist versäumt, befinden sich also seit Mitternacht in einem "vertragslosen Zustand", sagte Konzernsprecher Josef Stocker auf APA-Anfrage.

Israel meldet Übernahme des Hafens in Gaza

Gaza - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die "operative Kontrolle" über den Hafen der Stadt Gaza im nördlichen Gazastreifen übernommen. Bei dem Militäreinsatz mit Unterstützung der Marine und der Luftwaffe seien auch zehn Terroristen getötet worden, teilte die Armee am Donnerstag mit. Der Hafen sei zuvor durch die islamistische Hamas kontrolliert worden. Örtliche Quellen im Gazastreifen bestätigten der dpa die Übernahme des Hafens.

Handels-KV - Arbeitgeber bieten 5 % plus 800 Euro Prämie

Wien - Im Feilschen um einen Gehaltsabschluss für über 430.000 Handelsangestellte haben die Arbeitgeber in der dritten Runde nun ein Angebot vorgelegt. Sie bieten unabhängig von der Gehaltsstufe ab 2024 ein Plus von 5 Prozent an und zusätzlich eine Einmalzahlung von 800 Euro, gab die Wirtschaftskammer am Donnerstag zu Mittag bekannt. Die "Teuerungsprämie" sei abgabenfrei, wodurch die Beschäftigten mehr Nettoeinkommen bekommen würden.

Sechste Kehlkopf-OP bei Burgenlands Landeshauptmann Doskozil

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) muss sich erneut einer Operation am Kehlkopf unterziehen. Grund dafür ist diesmal nicht die Stimme, sondern die Atmung. "Ich merke, dass die Luft ein bisschen dünner wird", sagte Doskozil am Donnerstag im Rahmen seiner Budgetrede im Landtag. Am kommenden Donnerstag geht es für den Landeshauptmann nach Leipzig, wo er erneut im Universitätsklinikum operiert wird.

China: Mehrere Tote nach Feuer in Kohlebergwerksunternehmen

Peking - Bei einem Feuer im Gebäude eines Kohlebergwerksunternehmens in China sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Laut Berichten befanden sich zudem 38 Menschen im Krankenhaus. Zu dem Brand kam es am Donnerstag.

