Glyphosat-Zulassung soll um zehn Jahre verlängert werden

Brüssel - Die EU-Kommission will die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat um weitere zehn Jahre verlängern - mit neuen Einschränkungen. Dazu gehören ein Verbot der Verwendung als Trockenmittel vor der Ernte und die Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von umliegenden Pflanzen. Da im EU-Berufungsausschuss am Donnerstag erneut keine qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten für die Zulassung erzielt wurde, liegt der Ball nun bei der Kommission.

Metaller-KV - Kommenden Montag wird weiter verhandelt

Wien/Schwertberg - Am kommenden Montag werden die unterbrochenen Kollektivvertragsverhandlungen für die Metalltechnische Industrie fortgesetzt. Der Streik der Arbeitnehmer dauert indes an, heute ist nach Auskunft der Gewerkschaften der stärkste Tag des seit Dienstag andauernden Protestes. Die Arbeitsniederlegungen würden bis morgen andauern, hieß es zur APA. Die Arbeitgeber betonten heute einmal mehr, sie seien immer verhandlungsbereit gewesen, würden sich aber auch nicht vor Streiks fürchten.

Rauch trifft Ärztevertreter, Kanzler optimistisch

Wien - Im Streit zwischen Ärztekammer und Regierung um die Gesundheitsreform ist nun ein Gesprächstermin zwischen den Konfliktparteien angesetzt. Für Freitag steht ein Treffen von Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) auf dem Programm, hieß es am Donnerstag aus Kammer und Ministerium. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich am Donnerstag optimistisch, er sprach von "robusten" Verhandlungen, diese seien aber auf "gutem Weg".

Israel meldet Übernahme des Hafens in Gaza

Gaza - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die "operative Kontrolle" über den Hafen der Stadt Gaza im nördlichen Gazastreifen übernommen. Bei dem Militäreinsatz mit Unterstützung der Marine und der Luftwaffe seien auch zehn Terroristen getötet worden, teilte die Armee am Donnerstag mit. Der Hafen sei zuvor durch die islamistische Hamas kontrolliert worden. Örtliche Quellen im Gazastreifen bestätigten der dpa die Übernahme des Hafens.

Prozess um Blackwater-Gründer in Wiener Neustadt gestartet

Wiener Neustadt - Nach jahrelangen Ermittlungen gegen die Airborne Technologies GmbH rund um die Ausfuhr von zwei Flugzeugen ist am Donnerstag in Wiener Neustadt ein Prozess wegen des Verstoßes gegen das Kriegsmaterialgesetz angelaufen. Es gibt fünf Angeklagte, unter ihnen ist Erik Prince, Blackwater-Gründer, Geschäftsmann und Intimus von Ex-US-Präsident Donald Trump. Das Quintett bekannte sich nicht schuldig. Fortgesetzt wird die Verhandlung am 14. Dezember.

Sozialist S�nchez bleibt Regierungschef in Spanien

Madrid - Das spanische Parlament hat den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro S�nchez als Regierungschef wiedergewählt. Für den Generalsekretär der sozialistischen PSOE stimmte am Donnerstag in Madrid eine Mehrheit der insgesamt 350 Abgeordneten. Die Wiederwahl von Sanchez ist landesweit umstrittenen, da daran eine Amnestie für katalanische Separatisten geknüpft ist. Die katalanischen Parteien Junts per Catalunya und ERC verlangen Straffreiheit für rund 1.400 ihrer Anhänger.

Erste Stromabschaltungen bei Kelag in Kärnten

Klagenfurt - Der Kärntner Energieversorger Kelag hat am Donnerstag - nach Ablauf einer Frist für Kunden zum Tarifwechsel - die ersten Stromabschaltungen vorgenommen. 900 Kundinnen und Kunden hatten diese Frist versäumt, befinden sich also seit Mitternacht in einem "vertragslosen Zustand", sagte Konzernsprecher Josef Stocker auf APA-Anfrage.

Van der Bellen unterstützt Moldaus Weg in die EU

Chisinau/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag bei einem Besuch bei der moldauischen Präsidentin Maia Sandu gemeinsam mit seiner slowenischen Amtskollegin Nataša Pirc Musar die EU-Beitrittsbestrebungen Moldaus unterstützt. "Die Zukunft der Republik Moldau liegt in einem größeren Europa", betonte Van der Bellen im Anschluss bei der Pressekonferenz. Der Besuch sei "eine starke Botschaft der Unterstützung", sagte Sandu.

Wiener Börse leicht im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag etwas leichter präsentiert. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mehrheitlich abwärts. Der heimische Leitindex ATX ermäßigte sich um 0,10 Prozent auf 3.282 Einheiten. Mit Zahlenvorlagen rückten Do&Co, Flughafen Wien und Strabag ins Blickfeld der Akteure. Eine deutliche Kursreaktion gab es beim Cateringunternehmen Do&Co mit plus 2,8 Prozent zu sehen. Das Unternehmen hat Umsatz und Gewinn im Halbjahr deutlich gesteigert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red