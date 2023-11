Guterres wirft Israel Verdrehung seiner Aussagen vor

Gaza/Wien - Nach Angriffen auf seine Person hat UNO-General Ant�nio Guterres Israel eine Verdrehung seiner Aussagen vorgeworfen. "Leider gab es einige Akteure, vor allem israelische, die meine Worte völlig verdreht haben, indem sie behaupteten, ich hätte die Hamas nicht verurteilt, was nicht stimmt, und dass ich versucht hätte, die Taten der Hamas aufgrund dieser Missstände zu rechtfertigen, obwohl ich genau das Gegenteil gesagt habe", konterte Guterres Donnerstagabend in der ZiB2.

Netanyahu äußert Bedauern über zivile Opfer im Gazastreifen

Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview des US-Fernsehsenders CBS sein Bedauern ausgedrückt, dass es Israel nicht gelungen sei, Opfer unter der zivilen Bevölkerung im Gazastreifen zu vermeiden. Die israelischen Streitkräfte würden versuchen, den Militäreinsatz im Gazastreifen mit einem Minimum an zivilen Opfern zu beenden. "Das versuchen wir, aber leider gelingt es uns nicht", sagte Netanyahu.

Lebensmittelkauf sinkt - Viel Export bei Milch und Fleisch

Wien - Die Einkaufsmengen der Haushalte bei Nahrungsmitteln gingen im 1. Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent zurück und liegen damit leicht unter dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie, rechnet Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in seinem "Bericht zur nationalen Lebensmittelversorgungssicherheit" vor. Demnach kaufen die Verbraucher teuerungsbedingt vermehrt bei Diskontern und Supermärkten anstelle von Direktvermarktern oder dem Fachhandel ein.

Wintertourismus ist bereits angesprungen

Wien - Trotz hoher Inflation und den Kriegswirren in Israel und der Ukraine dürfte der für die heimische Wirtschaft wichtige Wintertourismus heuer ganz gut laufen. "Alles deutet darauf hin, dass es trotzdem ein guter Winter wird", sagte Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) im Gespräch mit der APA. Personal in Küche und Service ist latent dringend gesucht. "Hilfskräfte ist nicht so schwierig."

Schiefer ist erster Zeuge im Kurz-Prozess

Wien - Im Prozess gegen Sebastian Kurz (ÖVP) wegen falscher Beweisaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss wird mit dem einstigen ÖBB-Finanzvorstand Arnold Schiefer am Freitag der erste Zeuge befragt. Zwischen Schiefer und dem damaligen Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid soll es eine Vereinbarung der türkis-blauen Regierung zu Personalbesetzungen der Staatsholding ÖBAG gegeben haben, wovon Kurz laut eigener Aussage nichts gewusst hatte. Der Ex-Kanzler bestreitet sämtliche Vorwürfe.

57 Prozent der Österreicher ekeln sich vor öffentlichen WCs

Wien/Zell am See - 57 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ekeln sich regelmäßig, wenn sie öffentliche Toiletten aufsuchen. 22 Prozent benützen solche WCs überhaupt nur im Notfall. Scheu gibt es vor allem, dort Dinge anzugreifen. 85 Prozent finden die Klobrille abstoßend, auf Platz zwei der Berührungsängste folgt mit 72 Prozent die Toilettenbürste. Vor den Türgriffen auf öffentlichen WCs graut es 70 Prozent, wie eine Umfrage im Auftrag des Hygieneherstellers Hagleitner ergeben hat.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red