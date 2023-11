Laut Israel weitere Leiche von Geisel nahe Spital gefunden

Tel Aviv/Gaza - Israels Militär hat in der Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen nach eigenen Angaben eine weitere Leiche einer Hamas-Geisel geborgen. Der Leichnam der am 7. Oktober von Hamas-Terroristen im Grenzgebiet entführten jungen Soldatin sei in einem Gebäude nahe dem größten Spital in der Stadt Gaza gefunden worden, erklärte ein Militärsprecher am Freitag auf der Plattform X (vormals Twitter). Die Leiche sei am Donnerstagabend von Experten in Israel identifiziert worden.

Netanyahu äußert Bedauern über zivile Opfer im Gazastreifen

Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview des US-Fernsehsenders CBS sein Bedauern ausgedrückt, dass es Israel nicht gelungen sei, Opfer unter der zivilen Bevölkerung im Gazastreifen zu vermeiden. Die israelischen Streitkräfte würden versuchen, den Militäreinsatz im Gazastreifen mit einem Minimum an zivilen Opfern zu beenden. "Das versuchen wir, aber leider gelingt es uns nicht", sagte Netanyahu.

Inflation im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken

Wien - Die Inflation ist laut Statistik Austria im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken, nach 6 Prozent im September. Es handle sich dabei um den niedrigsten Stand seit Jänner 2022, teilte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag in einer Aussendung mit. Im Vergleich zum Vormonat ergibt sich eine Preissteigerung von 0,3 Prozent. Die nach harmonisierter europäischen Methode berechnete Jahresrate (HVPI) lag im Oktober bei 4,9 Prozent.

Menge beim Lebensmittelkauf ging im ersten Halbjahr zurück

Wien - Die Einkaufsmengen der Haushalte bei Nahrungsmitteln gingen im 1. Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent zurück und liegen damit leicht unter dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie, rechnet Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in seinem "Bericht zur nationalen Lebensmittelversorgungssicherheit" vor. Demnach kaufen die Verbraucher teuerungsbedingt vermehrt bei Diskontern und Supermärkten anstelle von Direktvermarktern oder dem Fachhandel ein.

Schiefer ist erster Zeuge im Kurz-Prozess

Wien - Im Prozess gegen Sebastian Kurz (ÖVP) wegen falscher Beweisaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss wird mit dem einstigen ÖBB-Finanzvorstand Arnold Schiefer am Freitag der erste Zeuge befragt. Zwischen Schiefer und dem damaligen Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid soll es eine Vereinbarung der türkis-blauen Regierung zu Personalbesetzungen der Staatsholding ÖBAG gegeben haben, wovon Kurz laut eigener Aussage nichts gewusst hatte. Der Ex-Kanzler bestreitet sämtliche Vorwürfe.

Ukraine meldet Abschuss von russischen Drohnen

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Luftwaffe hat in der Nacht auf Freitag nach eigenen Angaben russische Drohnenangriffe über den Regionen Mykolajiw und Odessa im Süden abgewehrt. Auch bei Schytomyr im Zentrum und in der Region Chmelnyzkji im Westen des Landes seien Drohnen abgefangen worden, teilte die Luftwaffe mit. Neun von zehn Drohnen seien abgeschossen worden. Die russischen Streitkräfte hätten zudem nahe der Front in der Region Donezk im Osten mehrere C-300-Raketen abgefeuert.

Friedenslicht aus Betlehem von Zehnjährigem übernommen

Steyr - Der zehnjährige Michael Putz aus Steyr hat am Flughafen Wien das "ORF-Friedenslicht" in Empfang genommen. Aufgrund der Krisensituation reiste der Bub heuer nicht in das Heilige Land, um in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem das Licht zu entzünden. Das internationale Weihnachtssymbol wurde heuer von einem christlichen Kind aus Bethlehem illuminiert, informierte der ORF Oberösterreich am Freitag.

Fernsehen liebste Sonntagsbeschäftigung der Österreicher

Linz - Die Österreicher haben immer mehr Freizeit, das geht zumindest aus einer aktuellen Erhebung des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS hervor. Im Gegensatz zu 1979 habe sich diese Spanne mehr als verdoppelt, von damals drei auf nun sechs Stunden und 48 Minuten am Tag. Die liebste Sonntags-Beschäftigung ist für 58 Prozent der Bevölkerung eindeutig das Fernsehen, so das Ergebnis der am Freitag veröffentlichten Befragung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red