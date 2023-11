Schiefer als erster Zeuge im Kurz-Prozess

Wien - Mit dem einstigen ÖBB-Finanzvorstand Arnold Schiefer ist am Freitag der erste Zeuge im Prozess gegen Sebastian Kurz (ÖVP) wegen falscher Beweisaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt worden. Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, der eigentlich als erster Zeuge geladen aber verhindert war, wird nun am 11. Dezember aussagen, wie Richter Michael Radasztics zu Beginn festhielt. Schiefer erklärte am Freitag, dass die Bestellung der ÖBAG kein großes Thema der Regierung gewesen sei.

Zwei Leichen von Geiseln nahe Spital gefunden

Tel Aviv/Gaza - Fast sechs Wochen nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel haben Soldaten nahe dem Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen zwei Leichen von Geiseln geborgen. Eine tote 65-Jährige sei in einem Nebengebäude des Hospitals entdeckt, nach Israel gebracht und identifiziert worden, teilte Israels Militär am Donnerstag mit. Freitagfrüh erklärte das Militär, in der Nähe des Krankenhauses seien die sterblichen Überreste einer entführten 19-jährigen Soldatin gefunden worden.

Menge beim Lebensmittelkauf ging im ersten Halbjahr zurück

Wien - Die Einkaufsmengen der Haushalte bei Nahrungsmitteln gingen im 1. Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent zurück und liegen damit leicht unter dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie, rechnet Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in seinem "Bericht zur nationalen Lebensmittelversorgungssicherheit" vor. Demnach kaufen die Verbraucher teuerungsbedingt vermehrt bei Diskontern und Supermärkten anstelle von Direktvermarktern oder dem Fachhandel ein.

Van der Bellen eröffnete Wirtschaftsforum in Moldau

Chisinau/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag mit der moldauischen Präsidentin Maia Sandu ein Wirtschaftsforum in Chisinau eröffnet. Van der Bellen betonte in seiner Rede erneut, er sei sehr froh über den Vorschlag der EU-Kommission, die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit Moldau zu empfehlen. Dies sei ein langwieriger Prozess und benötige "viel politischen Willen sowie Unterstützung und Geduld der Bevölkerung". Österreich werde Moldau dabei unterstützen.

Inflation im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken

Wien - Die Inflation ist laut Statistik Austria im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken, nach 6 Prozent im September. Es handle sich dabei um den niedrigsten Stand seit Jänner 2022, teilte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag in einer Aussendung mit. Im Vergleich zum Vormonat ergibt sich eine Preissteigerung von 0,3 Prozent. Die nach harmonisierter europäischen Methode berechnete Jahresrate (HVPI) lag im Oktober bei 4,9 Prozent.

Ukraine meldet Abschuss von russischen Drohnen

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Luftwaffe hat in der Nacht auf Freitag nach eigenen Angaben russische Drohnenangriffe über den Regionen Mykolajiw und Odessa im Süden abgewehrt. Auch bei Schytomyr im Zentrum und in der Region Chmelnyzkji im Westen des Landes seien Drohnen abgefangen worden, teilte die Luftwaffe mit. Neun von zehn Drohnen seien abgeschossen worden. Die russischen Streitkräfte hätten zudem nahe der Front in der Region Donezk im Osten mehrere C-300-Raketen abgefeuert.

Friedenslicht aus Betlehem von Zehnjährigem übernommen

Steyr - Der zehnjährige Michael Putz aus Steyr hat am Flughafen Wien das "ORF-Friedenslicht" in Empfang genommen. Aufgrund der Krisensituation reiste der Bub heuer nicht in das Heilige Land, um in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem das Licht zu entzünden. Das internationale Weihnachtssymbol wurde heuer von einem christlichen Kind aus Bethlehem illuminiert, informierte der ORF Oberösterreich am Freitag.

