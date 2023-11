Entlastende Aussage von Schiefer im Kurz-Prozess

Wien - Der Ex-ÖBB-Finanzvorstand und freiheitliche Verhandler des Regierungsprogramms von 2017, Arnold Schiefer, hat bei seiner Zeugenaussage am Freitag im Prozess gegen Sebastian Kurz (ÖVP) wegen falscher Beweisaussage die bisherige Verantwortung des Ex-Kanzlers großteils gestützt. Die ÖBAG-Bestellung sei kein großes Thema der Regierung gewesen. Interventionen des Ex-Kanzlers habe es bei ihm keine gegeben, so Schiefer: "Kurz hat sich bei mir nie gemeldet bezüglich eines Wunsches."

Zwölf Jahre Haft für Darknet-Suche nach Killer für Ex-Frau

Graz - Ein 33-Jähriger soll versucht haben, den Streit um die Kindesobsorge mit seiner Ex-Frau auf äußerst drastische Weise zu lösen: Er heuerte im Darknet einen Killer an und bezahlte auch - doch weiter passierte nichts. Das Geld war weg, außerdem kam eine Anklage wegen versuchten Mordes dazu. Der Wiener fühlte sich nicht schuldig, wurde aber am Freitag im Grazer Straflandesgericht vor einem Geschworenensenat nicht rechtskräftig zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Erdogan beim deutschen Bundespräsidenten eingetroffen

Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist Freitagnachmittag vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier beim Schloss Bellevue empfangen worden. Steinmeier und Erdogan begrüßten sich mit Handschlag, danach trug sich der türkische Präsident in das Gästebuch ein. Sein erster Deutschlandbesuch seit drei Jahren soll planmäßig schon am Abend enden. Zuvor will er Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Abendessen treffen.

Rauch will weiter mit Ärzten über Gesundheitsreform sprechen

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will weiter an seiner geplanten Gesundheitsreform festhalten, wie er am Freitag nach einem Treffen mit Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart betont hat. Zu den unterschiedlichen Positionen seien "für die kommenden Tage weitere Gespräche vereinbart" worden. Die Kammer will ihrerseits in den kommenden Tagen noch weitere Gespräche mit "hochrangigen Entscheidungsträgern" führen, um einen drohenden Verlust an Einfluss zu verhindern.

Tote und Gebäudeschäden bei Erdbeben auf den Philippinen

Manila - Bei einem schweren Erdbeben auf den Philippinen sind am Freitag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau und ihr Mann seien unweit einer Holzfabrik in der Nähe der Stadt General Santos von einer einstürzenden Mauer erschlagen worden, teilte die örtliche Polizei mit. Außerdem entstanden in mehreren Orten Schäden an Gebäuden. Eine Tsunami-Warnung gaben die Behörden des südostasiatischen Landes nicht heraus.

Bologna bangt um sein Wahrzeichen: "Hohe Alarmstufe"

Bologna - Der berühmte Garisenda-Turm im Zentrum von Bologna ist ein Wahrzeichen der Stadt. Er steht schon seit geraumer Zeit schief, doch nun besteht Gefahr, dass der Straßenverkehr und andere Erschütterungen die bereits vorhandenen Risse im Turm weiter vertiefen. Die Experten, die den Turm und seine Bewegungen beobachten, schreiben jetzt in einem wissenschaftlichen Bericht an den Bürgermeister von "hoher Alarmstufe".

Babler kritisiert Gusenbauer in Sachen Signa

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler kritisiert seinen Vorgänger an der Parteispitze und Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer wegen dessen Tätigkeit in der von Rene Benko gegründeten Signa Holding. "Ich finde das moralisch nicht in Ordnung", sagte Babler dem Nachrichtenmagazin "profil". Ähnlich formulierte er es gegenüber der "Kleinen Zeitung" (Donnerstag). Gusenbauer sitzt im Beirat der Signa-Holding und ist Aufsichtsratschef der Signa Prime Selection und der Signa Development Selection.

Van der Bellen reagiert gelassen auf Aufregung um Hundebiss

Chisinau/Wien - Die Begegnung des Bundespräsidenten mit dem Hund der moldauischen Staatspräsidentin Maia Sandu hat am Freitag für Aufregung in den sozialen Medien gesorgt. Als Alexander Van der Bellen am Donnerstag Sandu in ihrer Residenz besuchte, hatte diese ihren Hund dabei, wohl wissend, dass ihr Amtskollege selber Hundebesitzer ist. Als Van der Bellen den Hund streicheln wollte, schnappte dieser kurz zu. Der Bundespräsident reagierte gelassen und postete ein Video auf X (Twitter) dazu.

