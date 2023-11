Schallenberg trifft in London neuen Außenminister Cameron

Wien/London - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Montag in London mit seinem neuen britischen Amtskollegen David Cameron zusammen. Als inhaltliche Schwerpunkte wurden im Vorfeld die Lage im Nahen Osten und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie bilaterale Fragen genannt. Der frühere konservative Premierminister Cameron war erst vor einigen Tagen überraschend in die erste Reihe der britischen Politik zurückgekehrt.

Milei gewinnt Präsidentenwahl in Argentinien

Buenos Aires - Der libertäre Populist und Oppositionspolitiker Javier Milei hat die Präsidentenwahl in Argentinien gewonnen. Der Kandidat der Partei La Libertad Avanza (Die Freiheit schreitet voran) lag mit 55,69 Prozent deutlich vor Wirtschaftsminister Sergio Massa von der linken Uni�n por la Patria (Union für das Vaterland) mit 44,30 Prozent, wie das Wahlamt des südamerikanischen Landes nach der Auszählung fast aller Stimmen am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte.

"Terrortunnel" unter Al-Shifa-Spital in Gaza entdeckt

Tel Aviv - Mehrere Tage nach Beginn ihres umstrittenen Einsatzes im größten Krankenhaus des Gazastreifens hat die israelische Armee einen weiteren Beleg für dessen terroristische Nutzung präsentiert. Auf dem Gelände des Al-Shifa-Spitals sei in zehn Meter Tiefe ein 55 Meter langer "Terrortunnel" entdeckt worden, teilte die israelische Armee am Sonntag auf X (vormals Twitter) mit. Die Terrororganisation Hamas hatte bisher immer bestritten, dass sich unter Spitälern solche Tunnel befinden.

Laut Hamas Kampfpause zur Geiselfreilassung angeblich Montag

Gaza - Ein Vertreter der islamistischen Terrororganisation Hamas soll einem unbestätigten Medienbericht zufolge eine Kampfpause zur Freilassung von Geiseln an diesem Montag angekündigt haben. Im Rahmen einer Vereinbarung über die Freilassung israelischer Geiseln werde angeblich um 11.00 Uhr Ortszeit eine Kampfpause in Kraft treten, soll ein Hamas-Beamter der jordanischen Zeitung "Al Ghad" gesagt haben, wie die Nachrichtenseite "Ynet" meldete.

Houthi-Rebellen entführten Frachtschiff mit Israel-Bezug

Sanaa - Die Houthi-Rebellen haben vor der jemenitischen Küste ein Frachtschiff entführt. Bei einem "Militäreinsatz" im Roten Meer sei ein israelisches Schiff gekapert und zur jemenitischen Küste gebracht worden, sagte Rebellensprecher Yahya Sari am Sonntag. Der Nachrichtensender Al Hadath berichtete, dass es sich um den Autotransporter "Galaxy Leader" handelt. Israelischen Medienberichten zufolge gehört das Schiff zum Teil dem britisch-israelischen Geschäftsmann Rami Ungar.

Reiche leben extrem klimaschädlicher als arme Menschen

Berlin - Der extreme Konsum der Reichen und Superreichen beschleunigt nach Datenanalysen der Entwicklungsorganisation Oxfam die Erderwärmung in geradezu obszöner Weise. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung verursachte 2019 so viele klimaschädliche Treibhausgase wie die fünf Milliarden Menschen, die die ärmeren zwei Drittel ausmachen, wie es in einem am Montag veröffentlichten Oxfam-Bericht heißt.

Mindestens 21 Tote bei Unwettern in Dominikanischer Republik

Santo Domingo - Bei Unwettern in der Dominikanischen Republik sind binnen 48 Stunden mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen waren drei Minderjährige, wie das nationale Zentrum für Notfalleinsätze (COE) am Sonntag mitteilte. Wegen heftiger Regenfälle wurde nach Behördenangaben in fast allen Provinzen des Landes der Alarmzustand ausgerufen. Dem COE zufolge stammten vier Todesopfer aus den USA und drei weitere aus Haiti.

Gesundheitsreform steht in den Grundzügen

Wien - Glaubt man Katharina Reich, Chief Medical Officer im Gesundheitsministerium, ist an der von ihrem Ressort, den Ländern und der Sozialversicherung geplanten Gesundheitsreform nicht mehr zu rütteln. "Das große Paket steht", sagte sie Sonntagabend in der Diskussionssendung "Im Zentrum" des ORF. Bis zum Ministerrat am Mittwoch werde noch um Details verhandelt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red