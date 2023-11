Metaller-KV - voestalpine-Mitarbeiter streiken ab 14 Uhr

Wien/Linz - Nachdem auch die 7. Verhandlungsrunde zum KV der Metalltechnische Industrie keine Einigung brachte, legen die Gewerkschaften bei ihren bisher kurzen Streiks nach. Als Leitbetrieb unterbrechen heute die Mitarbeiter der voestalpine ab 14:00 Uhr die Arbeit. Im "Ö1-Morgenjournal" hieß es, dies werde 24 Stunden dauern. Gestern haben GPA und PRO-GE ihre bisherige Forderung von 11,6 Prozent Plus auf 10,6 Prozent heruntergeschraubt, auch die Arbeitgeber haben nachgebessert.

Deutscher Verteidigungsminister unangekündigt in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius ist am Dienstag zu seinem bisher zweiten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. "Ich bin wieder hier, um erstens weitere Unterstützung zuzusagen", sagte der Minister. Er wolle "aber auch unsere Solidarität, unsere tiefe Verbundenheit und Bewunderung für den mutigen, tapferen und verlustreichen Kampf, der hier geführt wird", ausdrücken.

Israels Armee: 250 Hamas-Ziele aus der Luft beschossen

Tel Aviv - Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge innerhalb eines Tages 250 Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen aus der Luft angegriffen. Unter den am Montag beschossenen Stellungen seien unter anderem Raketenwerfer und Dutzende Mitglieder der Hamas, teilte das Militär am Dienstag mit. Zudem sei in der Nacht auf Dienstag ein Posten beschossen worden, von dem aus am Montag Raketen auf das Zentrum Israels abgefeuert wurden.

Hamas-Chef Haniyeh: Waffenstillstandsabkommen rückt näher

Gaza - Vertreter der Hamas stehen nach eigenen Angaben kurz vor einer Waffenstillstandsvereinbarung mit Israel. Die Vertreter hätten ihre Antwort an Beamte in Katar übermittelt, teilte der Chef der Palästinensergruppe, Ismail Haniyeh, in einer Erklärung mit, die Reuters über seinen Berater erhielt. Bei den Gesprächen geht es konkret um eine vorübergehende Waffenruhe, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen und den Austausch von Geiseln und Gefangenen ermöglichen soll.

US-Militärflugzeug schoss über Landebahn hinaus ins Meer

Honolulu (Hawaii) - Ein Flugzeug der US-Marine ist beim Anflug auf einen Stützpunkt auf Hawaii über die Landebahn hinausgeschossen und ins Meer gestürzt. Alle neun Menschen an Bord blieben bei dem Vorfall am Montag (Ortszeit) unverletzt, wie US-Medien unter Berufung auf das Militär berichteten. Sie hätten sich aus dem Flugzeug befreit und seien dann aus dem Wasser gerettet worden, schrieb die "New York Times" unter Berufung auf eine Sprecherin des Stützpunktes.

Erneut Verkehrsblockaden von Klimaaktivisten in Wien

Wien - Einen Tag nach massiven Verkehrsblockaden in und um Wien haben Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" Dienstagfrüh erneut unangemeldete Proteste gestartet. Betroffen waren die Westeinfahrt, der Matzleinsdorfer Platz bei der Triester Straße und der Franz-Josefs-Kai, hieß es vom ÖAMTC zur APA. Die Aktivisten berichteten, dass sie die Straßen bei polizeilicher Anweisung verlassen, sich aber an anderen Orten erneut versammeln.

Budget-Finale im Nationalrat

Wien - Der Nationalrat startet am Dienstag in einen dreitägigen Budget-Marathon. Am ersten Tag beschlossen wird das Budgetbegleitgesetz, das etwa die Finanzierung von 100 Kassen-Stellen sicherstellen soll. Ebenfalls darin enthalten ist eine Entschädigung für Menschen, die in der Zweiten Republik wegen einvernehmlicher gleichgeschlechtlicher Sexualkontakte strafrechtlich verfolgt wurden. Die geplante Neugestaltung und Sanierung der KZ-Gedenkstätte Gusen wird finanziell abgesichert.

Frauenmord löst Welle der Empörung in Italien aus

Rom - Der Fall des wegen Frauenmordes nahe Leipzig festgenommenen italienischen Ingenieurstudenten hat in Italien eine Welle der Empörung ausgelöst und das Problem der Gewalt gegen Frauen in den Vordergrund gerückt. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni versprach, den Schutz für Frauen zu verstärken und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Der Fall sorgt für Debatten in den Medien und in der Politik.

