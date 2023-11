Budget-Nationalrat startete mit Eigenlob und Kritik

Wien - Mit Eigenlob der Regierung und scharfer Kritik der Opposition hat am Dienstag der Budget-Marathon des Nationalrats begonnen. Beschlossen werden soll am ersten Tag das Budgetbegleitgesetz, das etwa die Finanzierung von 100 Stellen für Kassenärzte sicherstellen soll. Das Budget selbst soll erst am Donnerstag verabschiedet werden.

Israels Armee: 250 Hamas-Ziele aus der Luft beschossen

Tel Aviv - Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge innerhalb eines Tages 250 Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen aus der Luft angegriffen. Unter den am Montag beschossenen Stellungen seien unter anderem Raketenwerfer und Dutzende Mitglieder der Hamas, teilte das Militär am Dienstag mit. Zudem sei in der Nacht auf Dienstag ein Posten beschossen worden, von dem aus am Montag Raketen auf das Zentrum Israels abgefeuert wurden.

Metaller-KV - voestalpine-Mitarbeiter streiken ab 14 Uhr

Wien/Linz - Nachdem auch die 7. Verhandlungsrunde zum KV der Metalltechnische Industrie keine Einigung brachte, legen die Gewerkschaften bei ihren bisher kurzen Streiks nach. Als Leitbetrieb unterbrechen heute die Mitarbeiter der voestalpine ab 14:00 Uhr die Arbeit. Im "Ö1-Morgenjournal" hieß es, dies werde 24 Stunden dauern. Gestern haben GPA und PRO-GE ihre bisherige Forderung von 11,6 Prozent Plus auf 10,6 Prozent heruntergeschraubt, auch die Arbeitgeber haben nachgebessert.

Videos von Eingeschlossenen nach Tunneleinsturz in Indien

Neu-Delhi - In Indien sind erste Videoaufnahmen der Arbeiter veröffentlicht worden, die seit zehn Tagen in einem eingestürzten Autobahntunnel eingesperrt sind. Die Bilder stammen von einer Kamera, die durch eine Röhre zu den 41 Männern geschickt wurde, wie örtliche Medien am Dienstag berichteten. Auf den Aufnahmen sind die Eingeschlossenen mit Helmen zu sehen, wie sie mit Helfern draußen via Walkie-Talkie kommunizieren.

Erneut Verkehrsblockaden von Klimaaktivisten in Wien

Wien - Einen Tag nach massiven Verkehrsblockaden in und um Wien haben Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" Dienstagfrüh erneut unangemeldete Proteste gestartet. Betroffen waren die Westeinfahrt, der Matzleinsdorfer Platz bei der Triester Straße und der Franz-Josefs-Kai, hieß es vom ÖAMTC zur APA. Die Aktivisten berichteten, dass sie die Straßen bei polizeilicher Anweisung verlassen, sich aber an anderen Orten erneut versammeln.

Ukraine begeht zehnten Jahrestag der pro-westlichen Wende

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die pro-europäischen Proteste auf dem Maidan-Platz in Kiew vor zehn Jahren als "ersten Sieg" im Krieg gegen Russland bezeichnet. "Der erste Sieg im heutigen Krieg trug sich zu. Ein Sieg über die Gleichgültigkeit. Ein Sieg des Mutes. Ein Sieg der Revolution der Würde", erklärte Selenskyj am Dienstag anlässlich des Jahrestags der pro-westlichen Protestbewegung.

Frauenmord löst Empörung in Italien aus

Rom - Der Fall des wegen Frauenmordes nahe Leipzig festgenommenen italienischen Ingenieurstudenten hat in Italien eine Welle der Empörung ausgelöst und das Problem der Gewalt gegen Frauen in den Vordergrund gerückt. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni versprach, ihren Schutz zu verstärken und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Der Fall sorgt für Debatten in den Medien und in der Politik.

Bisher 50 Tote und 690.000 Obdachlose durch Flut in Somalia

Mogadischu - Bei durch heftige Regenfälle ausgelösten Überschwemmungen in Somalia sind bisher 50 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Leiters der somalischen Katastrophenschutzbehörde mussten zudem fast 690.000 Menschen vor den Fluten aus ihren Häusern fliehen. Die ab Dienstag erwarteten Niederschläge "könnten weitere Überschwemmungen verursachen, die zu Tod und Zerstörung führen könnten", sagte Mohammed Moalim Abdullahi am Montag bei einer Pressekonferenz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red