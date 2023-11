Israel und Hamas tauschen Geiseln gegen Gefangene aus

Amman - Die israelische Regierung hat Mittwochnacht einem Abkommen zugestimmt, das die Freilassung von 50 von der Hamas verschleppten Geiseln vorsieht. Im Gegenzug sollen palästinensische Gefangene freigelassen und eine Feuerpause eingehalten werden, hieß es in der offiziellen Erklärung aus dem Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Sowohl Israel als auch die radikalislamische Palästinenserorganisation versicherten, nach der viertägigen Waffenruhe die Kämpfe fortzusetzen.

Altman wieder Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI

San Francisco - Wenige Tage nach seinem überraschenden Rauswurf wird Sam Altman wieder Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Außerdem wird der Verwaltungsrat erneuert, wie OpenAI in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Altman war erst am Freitag vom alten Verwaltungsrat herausgedrängt worden und hatte sich am Sonntag entschlossen, zum OpenAI-Investor Microsoft zu gehen. Danach drohten rund 700 der 770 Mitarbeiter von OpenAI, ihm zu folgen - was praktisch das Ende der Firma bedeutet hätte.

Spannende Parlamentswahl in den Niederlanden

Den Haag - In den Niederlanden haben am Mittwoch die Parlamentswahlen begonnen. Rund 13,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 150 Abgeordneten der ausschlaggebenden Zweiten Kammer neu zu bestimmen. Nach letzten Umfragen wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Erstmals könnte der Rechtspopulist Geert Wilders (60) mit seiner Partei für die Freiheit stärkste Kraft werden.

Nordkorea: Satellit erfolgreich ins Weltall gebracht

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat einen militärischen Aufklärungssatelliten nach eigenen Angaben erfolgreich ins All gebracht. Die Führung in Pjöngjang gab am Mittwoch nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap bekannt, dass der Start einer Rakete mit dem Satelliten am Vortag geglückt sei. Man werde binnen kurzer Zeit weitere Satelliten ins All bringen. Laut der Staatsagentur KCNA wurde der Satellit "Malligyong-1" mit der neuen Rakete "Chollima-1" ins Weltall gebracht.

Virtueller G20-Gipfel: Putin will seine Sicht darlegen

Neu-Delhi - Indien hat an diesem Mittwoch zu einem virtuellen G20-Gipfel eingeladen, auf dem auch Russlands Präsident Wladimir Putin sprechen will. Er werde bei der Videoschaltung die russische Sicht auf den Stand der Welt darlegen, kündigte dessen Sprecher Dmitri Peskow an. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt wie andere Staats- und Regierungschefs der Gruppe der führenden Wirtschaftsmächte (G20) an der Online-Veranstaltung teil.

Besuch des neuen slowakischen Außenministers in Wien

Wien - Der neue slowakische Außenminister Juraj Blan�r wird am Mittwoch von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in Wien empfangen. Um 12.20 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz angesetzt. Die Regierung in Bratislava unter Premier Robert Fico, die seit Ende Oktober im Amt ist, hat eine Abkehr von der ukrainefreundlichen Politik ihrer Vorgänger angekündigt. Blan�r forderte im Vorfeld seines Wien-Besuchs eine friedliche Lösung des Kriegs in der Ukraine.

Mindestens drei Tote nach Erdrutsch in Alaska

Juneau (Alaska) - Ein Erdrutsch hat in einer abgelegenen Gegend im US-Bundesstaat Alaska mindestens drei Menschen das Leben gekostet. Drei weitere, darunter zwei Minderjährige, wurden noch vermisst, wie der US-Sender NBC am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf Behörden berichtete. Der Erdrutsch hatte sich demnach am Montagabend nach heftigen Regenfällen nahe dem Ort Wrangell auf der gleichnamigen Insel im Südosten Alaskas ereignet.

Oberösterreich ehrte den gebürtigen Linzer Frank Elstner

Linz - "Wetten, dass..?"-Erfinder Frank Elstner ist Dienstagabend das Goldene Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich verliehen worden. Der gebürtige Linzer nahm das Ehrenzeichen in seiner Geburtsstadt von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) entgegen. "Mit Frank Elstner ehren wir einen der großen Innovatoren in Radio und Fernsehen der letzten Jahrzehnte", sagte Stelzer.

