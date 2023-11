Feuerpause im Gaza-Krieg in Kraft getreten

Jerusalem/Doha - Mit der vereinbarten Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas hat am Freitagmorgen eine neue Phase im Gaza-Krieg begonnen. Die Waffenruhe begann um 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) und soll mindestens vier Tage dauern. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Tage ist möglich, wie das in dem Konflikt vermittelnde Golfemirat Katar mitgeteilt hatte.

Israels Armee sprengte Hamas-Tunnel am Shifa-Spital in Gaza

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat am Freitag nach eigenen Angaben einen unterirdischen Tunnelkomplex im Bereich des Al-Shifa-Spitals in Gaza-Stadt zerstört. Auf einer Videoaufnahme war eine starke Explosion in einem Gebäudekomplex zu sehen. Nach Darstellung der Armee hatte die militante Palästinenser-Organisation Hamas den Tunnelkomplex für Terrorzwecke missbraucht.

Laut Moskau großer Drohnenangriff auf Krim versucht

Moskau - Über der von der Ukraine annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim will das russische Militär eigenen Angaben zufolge 13 ukrainische Drohnen abgewehrt haben. Drei weitere unbemannte Flugkörper seien in der Nacht auf Freitag über dem südrussischen Gebiet Wolgograd abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht.

Schule im Waldviertel wegen explosiver Substanz evakuiert

Groß-Siegharts - Die Mittelschule Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) im Waldviertel ist am Donnerstag aufgrund eines Schadstoffeinsatzes evakuiert worden. Nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos hatte eine neue Chemielehrerin bei einer Bestandskontrolle ein Fläschchen mit ausgetrockneter Pikrinsäure entdeckt. Aufgrund von Explosionsgefahr wurde der Entschärfungsdienst des Innenministeriums angefordert. 80 Schüler wurden in Sicherheit gebracht, es gab keine Verletzten.

Ausschreitungen in Dublin nach Messerangriff

Dublin - In Irland wird nach einer Messerattacke auf mehrere Kinder und eine Frau in Dublin über das Motiv des Angreifers gerätselt. Infolge der Tat, die sich Medienberichten zufolge vor einer Kindertagesstätte abspielte, kam es in der Nacht auf Freitag zu schweren Ausschreitungen in der Hauptstadt. Die Sicherheitsbehörden machten rechtsextreme Unruhestifter für die Krawalle verantwortlich.

Friedensnobelpreisträgerin gegen Wahl 2024 in Ukraine

Wien/Taipeh - Die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matwijtschuk, deren Center for Civil Liberties (CCL) 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, hat im APA-Gespräch der Abhaltung einer Präsidentenwahl in ihrer Heimat im kommenden Jahr eine deutliche Absage erteilt. Die Wahl wäre regulär vorgesehen, ist aber angesichts des geltenden Kriegsrechts von der Verfassung verboten. Unter anderen hat Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) auf den Urnengang gepocht.

U-Ausschuss-Gerüchte machen Parlamentssitzung spannend

Wien - Der Nationalrat geht am Freitag in Tag vier seiner Plenarwoche. Während das Programm an sich eher unspektakulär ist, dürften Anträge auf Untersuchungsausschüsse für einiges an Aufregung sorgen. Erwartet wird, dass nicht nur SPÖ und FPÖ eine gemeinsame Initiative starten sondern auch die ÖVP einen entsprechenden Antrag einbringen könnte. Das rot-blaue Anliegen wird sich gegen die Volkspartei richten und unter anderem Cofag und den Themen-Komplex Rene Benko umfassen.

Demos in den Niederlanden nach Wahlsieg der Rechten

Amsterdam - Nach dem großen Wahlsieg des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Niederlanden haben Hunderte Menschen in mehreren Städten des Landes gegen Diskriminierung, Rassismus und Islam-Hass demonstriert. Für Freitag riefen gesellschaftliche Organisationen zu einer Großkundgebung in Amsterdam auf.

