Feuerpause im Gaza-Krieg in Kraft getreten

Jerusalem/Doha - Mit der vereinbarten Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas hat am Freitagmorgen eine neue Phase im Gaza-Krieg begonnen. Die Waffenruhe begann um 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) und soll mindestens vier Tage dauern. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Tage ist möglich, wie das in dem Konflikt vermittelnde Golfemirat Katar mitgeteilt hatte.

Israels Armee sprengte Hamas-Tunnel am Shifa-Spital in Gaza

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat am Freitag nach eigenen Angaben einen unterirdischen Tunnelkomplex im Bereich des Al-Shifa-Spitals in Gaza-Stadt zerstört. Auf einer Videoaufnahme war eine starke Explosion in einem Gebäudekomplex zu sehen. Nach Darstellung der Armee hatte die militante Palästinenser-Organisation Hamas den Tunnelkomplex für Terrorzwecke missbraucht.

Laut Moskau großer Drohnenangriff auf Krim versucht

Moskau - Über der von der Ukraine annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim will das russische Militär eigenen Angaben zufolge 13 ukrainische Drohnen abgewehrt haben. Drei weitere unbemannte Flugkörper seien in der Nacht auf Freitag über dem südrussischen Gebiet Wolgograd abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht.

U-Haft für Klimaaktivistin Anja Windl wird geprüft

Wien - Die bekannte Klimaaktivistin Anja Windl befindet sich seit Mittwoch in der Wiener Justizanstalt Josefstadt in Verwahrungshaft. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien Judith Ziska auf APA-Anfrage. Gegen Windl wurde Untersuchungshaft wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung beantragt. Die Deutsche sei nach den Protestaktionen am Montag und am Dienstag durch die Polizei festgenommen und in die Justizanstalt überstellt worden, hieß es.

250.000 Tote durch Luftverschmutzung in der EU

Rotterdam/EU-weit - Schlechte Luft bleibt nach Einschätzung der EU-Umweltagentur EEA das größte von Umweltbedingungen ausgehende Gesundheitsrisiko. Rund 253.000 Todesfälle in der EU hätten im Jahr 2021 im Zusammenhang mit Feinstaubwerten über den empfohlenen Grenzen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestanden, teilte die EEA am Freitag im Rahmen des "Clean Air Forum" der EU in Rotterdam mit.

Entflohene Insassin der JA Schwarzau in Wien erwischt

Neunkirchen/Wien - Eine vor rund zwei Wochen im Rahmen eines unbewachten stationären Aufenthalts im Landesklinikum Wiener Neustadt verschwundene Insassin der Justizanstalt (JA) Schwarzau (Bezirk Neunkirchen) ist aufgetaucht. Die Frau wurde in Wien festgenommen und wieder in die JA überstellt, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Freitag auf Anfrage einen Onlinebericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten").

Nach Tötungsdelikt im Pinzgau: Motiv weiterhin unklar

Lofer - Einen Tag nach dem Tötungsdelikt in Lofer im Salzburger Pinzgau ist über das Motiv des mutmaßlichen Täters weiterhin nichts bekannt. "Er hat sehr unschlüssige Angaben gemacht", sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber am Freitag zur APA. Der 31-jährige Einheimische hatte am Donnerstagnachmittag selbst die Polizei über den Notruf verständigt und gesagt, dass er soeben seine Mutter im gemeinsamen Haushalt erschossen habe.

Neue Medienförderung für Qualitätsjournalismus

Wien - Der Nationalrat schließt heute seine Beratungen für die laufende Plenarwoche ab. Verspätet auf die Tagesordnung gekommen ist ein Nachzieher zum Medienpaket, der die Einrichtung eines neuen Fördertopfs für Qualitätsjournalismus vorsieht. Neu strukturiert wird der Nationalfonds und zwischen Bund und Stadt Wien wird ein neues Abrechnungsmodell bei der Grundversorgung von Flüchtlingen getestet.

