Hamas strebt nach Geisel-Freilassung längere Feuerpause an

Tel Aviv/Gaza - Die Terrororganisation Hamas hat am Sonntag weitere israelische Geiseln freigelassen und den Wunsch nach einer Verlängerung der bis Dienstag befristeten Feuerpause geäußert. Nachdem am Sonntag eine dritte Geiselgruppe in Israel eingetroffen ist, haben die Terroristen insgesamt 58 Verschleppten die Freiheit zurückgegeben. Mit einer längeren Waffenpause verfolgt die Hamas das Ziel, mehr palästinensische Häftlinge freizubekommen, wie sie am Abend mitteilte.

Elon Musk trifft israelischen Präsidenten Herzog

San Francisco - Der US-Technologieunternehmer Elon Musk wird bei einem Besuch in Israel am Montag Präsident Isaac Herzog und Angehörige der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln treffen. Wie Herzogs Büro am Sonntagabend mitteilte, will der israelische Präsident bei dem Gespräch mit Musk die Notwendigkeit unterstreichen, den "zunehmenden Antisemitismus im Internet zu bekämpfen".

Prozess um Ermordung von Lehrer Samuel Paty startet in Paris

Paris - Drei Jahre nach dem Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich beginnt am Montag vor einem Jugendgericht in Paris der Prozess gegen sechs Schüler, die mit der Bluttat etwas zu tun gehabt haben sollen. Am 16. Oktober 2020 war der 47-jährige Geschichtslehrer Paty in einem Pariser Vorort von einem Angreifer getötet und dann enthauptet worden. Das Verbrechen wurde als islamistisch motivierter Terrorakt eingestuft und löste international Entsetzen aus.

Nehammer empfängt maltesischen Amtskollegen Abela

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt am Montag den Regierungschef Maltas, Robert Abela. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte die Migrationspolitik stehen, zählt Malta doch zu den engsten Verbündeten Österreichs in dieser Frage. Sicherheitspolitisch ticken die beiden neutralen Länder ebenfalls ähnlich. Zudem wird Malta derzeit als mögliches nächstes Vorsitzland der in Wien ansässigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gehandelt.

Zweiter Prozess gegen jungen IS-Anhänger im heurigen Jahr

Wien - Ab Montag muss sich ein 17-jähriger IS-Anhänger zum zweiten Mal im heurigen Jahr wegen terroristischer Vereinigung am Wiener Landesgericht verantworten. Der Bursch war Ende Jänner 2023 zu 21 Monaten teilbedingt verurteilt worden, nachdem er sich auch an seiner Schule als Propagandist für die radikal-islamistische Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) betätigt hatte. Er war mit einem Messer in die Schule marschiert und hatte mit einer Machete mit dem IS-Symbol patrouilliert.

Grüne Neßler nennt Sobotka "anstandslos": "Wie ein König"

Innsbruck/Wien - Der nach Bekanntwerden des Tonbands, auf dem der verstorbene Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek Vorwürfe gegen die ÖVP erhoben hatte, unter Druck geratene Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sieht sich weiter mit massiver Kritik des grünen Koalitionspartners konfrontiert. Sobotka sei "anstandslos" und verhalte sich "wie ein König", sagte die Abg. Barbara Neßler zur APA: "Hätte er Anstand, wäre er aufgrund der Vielzahl der Vorwürfe bereits lange zurückgetreten."

Nordkorea stationierte Truppen und Waffen nahe zu Südkorea

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach der Aussetzung eines Militärabkommens zwischen Nord- und Südkorea offenbar Soldaten und schwere Waffen nahe der Grenze zu Südkorea stationiert. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf südkoreanische Militärbeamte. Das Büro des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeo teilte daraufhin mit, dass man die Aktivitäten in der Nähe der Grenze überwachen wolle.

53 Angeklagte in Korruptionsprozess um Wiener Wohnen

Wien - Am Montag beginnt am Landesgericht für Strafsachen ein Großverfahren, mit dem der Bestechungs- und Korruptionsskandal bei Wiener Wohnen aufgearbeitet wird. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft einem 58-jährigen Geschäftsmann vor, zumindest seit April 2011 bis 2013 45 ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Wiener Wohnen "geschmiert" zu haben. Sieben Beschäftigte des Geschäftsmanns sind als Bestimmungs- oder Beitragstäter mitangeklagt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red