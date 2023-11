Verhandlungen über Feuerpause im Gazastreifen gehen weiter

Jerusalem/Washington - Nach der Freilassung einer weiteren Gruppe von Geiseln gehen die Verhandlungen über eine erneute Verlängerung der am Donnerstag früh endenden Feuerpause im Gaza-Krieg weiter. Die USA kündigten an, man werde weiter mit Israel, Katar und Ägypten zusammenarbeiten, um zu sehen, ob die Pausen weiter ausgedehnt werden könnten. Auch am Mittwoch könnten Geiseln im Austausch mit palästinensischen Häftlingen freikommen.

OECD veröffentlicht ihren globalen Wirtschaftsausblick

Wien - Am Mittwoch veröffentlicht die Industriestaatenorganisation OECD ihren Ausblick für die globale Weltwirtschaft. Bei ihrer letzten Zwischenprognose im September ging die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von einer schwachen Entwicklung der Weltwirtschaft aus. Die Prognose für das globale Wachstum lag bei 3,0 Prozent für heuer. Für das kommende Jahr wurde ein Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,7 Prozent vorhergesagt.

Schweden fordert "starke Entscheidung" für Ukraine-Beitritt

Wien - Schweden zeigt sich unbeeindruckt vom Vorstoß des ungarischen Premiers Viktor Orban, der die EU-Perspektive der Ukraine auf den Prüfstand stellen will. Beim EU-Gipfel brauche es eine "starke Entscheidung" in Sachen Beitrittsgespräche, sagte EU-Ministerin Jessika Roswall im APA-Interview. Die EU müsse sich auch auf eine langfristige finanzielle Unterstützung Kiews einigen. Swexit-Sorgen macht sich die konservative Politikerin keine, die Schweden seien sehr pro-europäisch.

Deutlicher Rückgang der Abholzung im Amazonasgebiet

Sao Paulo - Die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes hat sich laut einer Analyse in diesem Jahr deutlich verlangsamt. Zwischen dem 1. Jänner und dem 8. November sei der Verlust an altem Waldbestand im Amazonasgebiet auf 9.117 Quadratkilometer zurückgegangen, was einem Rückgang von 55,8 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspreche, hieß es am Dienstag in einer Analyse des gemeinnützigen Waldüberwachungsprogramms Amazon Conservation (MAAP).

Handels-KV - Warnstreiks nach abgebrochenen Verhandlungen

Wien - Bei den Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag im Handel kam es am Dienstag letztlich doch zu keiner Einigung. Anfangs hieß es aus Verhandlungskreisen noch zur APA, dass es auf beiden Seiten Bemühungen und gute Gespräche und eine Annäherung der Positionen gebe. Letztlich reichte es nicht und die Verhandlungen wurden am Abend abgebrochen. Die Gewerkschaft kündigte daraufhin Warnstreiks vom 30. November bis zum 3. Dezember an, teilte die GPA in einer Aussendung mit.

Türkei friert Vermögen von PKK-Verdächtigen im Ausland ein

Ankara - Die Türkei hat Vermögen von 20 Organisationen und 62 Personen wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK eingefroren. Betroffen sind Einrichtungen und Menschen in verschiedenen europäischen Ländern, Australien und Japan, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Regierungsbeschluss hervorging.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red