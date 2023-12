Guterres fordert Ende der Kampfhandlungen - Israel lehnt ab

New York - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat erneut ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Terrorgruppe Hamas im Gazastreifen gefordert. "Es finden intensive Verhandlungen zur Verlängerung der Waffenruhe statt, was wir sehr begrüßen. Aber wir glauben, dass wir eine echten humanitäre Feuerpause brauchen", sagte Guterres am Mittwoch bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Israel erteile dem Ansinnen umgehend eine Absage.

Nahost - Hamas lässt 16 Gaza-Geiseln frei

Gaza/Moskau - Nur wenige Stunden vor dem Auslaufen der Feuerpause mit Israel hat die islamistische Palästinenserorganisation Hamas am Mittwoch erneut 16 Geiseln freigelassen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bestätigte im vormals Twitter genannten Onlinedienst X, dass dabei auch drei deutsche Geiseln auf freien Fuß gesetzt worden seien.

Signa-Insolvenz mit höchsten Passiva in Austro-Geschichte

Wien - Die Insolvenz der Signa Holding rund um den Tiroler Investor Rene Benko ist nach Gesamtverbindlichkeiten von rund 5 Mrd. Euro die bisher größte Pleite in Österreichs Wirtschaftsgeschichte vor Alpine Bau (3,2 Mrd. Euro) und Konsum (1,9 Mrd. Euro). Am Mittwoch wurde am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung über die Immobilien- und Handels-Beteiligungsgesellschaft eröffnet. Die Zukunft der nicht insolventen Signa Prime und Signa Development ist offen.

Weltklimakonferenz COP28 beginnt in Dubai

Dubai - Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist zur Eröffnung der diesjährigen UNO-Weltklimakonferenz COP28 nach Dubai. Die Konferenz zur Bewältigung und Abschwächung der Klimakrise beginnt am Donnerstag in der Wüstenmetropole und läuft laut Plan zwei Wochen lang. Van der Bellen wird am Freitag vor den versammelten Staatsoberhäuptern eine Rede halten und trifft unter anderem mit UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres zu einem bilateralen Gespräch zusammen.

Edtstadler reist nach Sarajevo

EU-weit/Brüssel/Wien - EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) reist am Donnerstag nach Sarajevo. In der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina wird Edtstadler unter anderem mit Justizminister Davor Bunoza zusammentreffen. Bei diesem und weiteren Treffen mit bosnischen Regierungsmitgliedern soll es laut APA-Informationen im Vorfeld des EU-Gipfels im Dezember unter anderem um die EU-Erweiterungsperspektive für das Westbalkan-Land gehen.

Boykott überschattet OSZE-Jahrestagung in Skopje

Skopje - Im Zeichen bröckelnder europäischer Einigkeit in der Ukraine-Frage beginnt am Donnerstag in Skopje die zweitägige Jahrestagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Während etwa die französische Außenministerin und ihr türkischer Kollege verhindert sind, boykottieren die Ukraine, Polen und die baltischen Staaten das Treffen. Sie protestieren damit gegen die Teilnahme des russischen Außenministers Sergej Lawrow.

Erklärung: Ex-US-Außenminister Henry Kissinger gestorben

Washington - Im Alter von 100 Jahren ist der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger - einer der einflussreichsten Diplomaten des 20. Jahrhunderts - gestorben. Der im fränkischen Fürth geborene Kissinger starb am Mittwoch in seinem Haus im US-Bundesstaat Connecticut, wie seine Beratungsfirma Kissinger Associates mitteilte.

Alternative Nobelpreise in Stockholm überreicht

Stockholm - Die Hilfsorganisation SOS M�diterran�e, Umweltschützer aus Kambodscha sowie Aktivistinnen aus Ghana und Kenia sind in Stockholm mit dem Right Livelihood Award ausgezeichnet worden. Drei Vertreter von Mother Nature Cambodia, die Frauenrechtlerin Eunice Brookman-Amissah aus Ghana, die kenianische Umweltschützerin Phyllis Omido und Caroline Abu Sa'da von SOS M�diterran�e in der Schweiz nahmen die als Alternative Nobelpreise bekannten Auszeichnungen am Mittwoch entgegen.

