Israels Armee: Feuerpause im Gaza-Krieg wird fortgesetzt

Tel Aviv/Gaza - Die Feuerpause im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas wird verlängert. Das gab das israelische Militär am Donnerstagmorgen unmittelbar vor Ablauf der Frist bekannt. Damit könnten weitere in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freikommen und noch mehr humanitäre Hilfe in das abgeriegelte Küstengebiet am Mittelmeer gelangen.

Erklärung: Ex-US-Außenminister Henry Kissinger gestorben

Washington - Im Alter von 100 Jahren ist der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger - einer der einflussreichsten Diplomaten des 20. Jahrhunderts - gestorben. Der im fränkischen Fürth geborene Kissinger starb am Mittwoch in seinem Haus im US-Bundesstaat Connecticut, wie seine Beratungsfirma Kissinger Associates mitteilte.

Greenpeace ortet Angriff auf gemeinnützige Organisationen

Wien - Die Bundesregierung präsentiert am Donnerstag Details zum Gemeinnützigkeitsreformgesetz, das eine Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit bringen soll. Das Echo war bis jetzt äußerst positiv, doch nun schlägt die Umweltorganisation Greenpeace Alarm. Ihre Sorge: Mit dem Gesetz könnte zivilgesellschaftlicher Protest zum Entzug der Spendenabsetzbarkeit und damit zu existenzbedrohenden wirtschaftlichen Einbußen für Organisationen etwa aus der Umweltbewegung führen.

Boykott überschattet OSZE-Jahrestagung in Skopje

Skopje - Im Zeichen bröckelnder europäischer Einigkeit in der Ukraine-Frage beginnt am Donnerstag in Skopje die zweitägige Jahrestagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Während etwa die französische Außenministerin und ihr türkischer Kollege verhindert sind, boykottieren die Ukraine, Polen und die baltischen Staaten das Treffen. Sie protestieren damit gegen die Teilnahme des russischen Außenministers Sergej Lawrow.

Weltklimakonferenz COP28 beginnt in Dubai

Dubai - Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist zur Eröffnung der diesjährigen UNO-Weltklimakonferenz COP28 nach Dubai. Die Konferenz zur Bewältigung und Abschwächung der Klimakrise beginnt am Donnerstag in der Wüstenmetropole und läuft laut Plan zwei Wochen lang. Van der Bellen wird am Freitag vor den versammelten Staatsoberhäuptern eine Rede halten und trifft unter anderem mit UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres zu einem bilateralen Gespräch zusammen.

Edtstadler reist nach Sarajevo

EU-weit/Brüssel/Wien - EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) reist am Donnerstag nach Sarajevo. In der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina wird Edtstadler unter anderem mit Justizminister Davor Bunoza zusammentreffen. Bei diesem und weiteren Treffen mit bosnischen Regierungsmitgliedern soll es laut APA-Informationen im Vorfeld des EU-Gipfels im Dezember unter anderem um die EU-Erweiterungsperspektive für das Westbalkan-Land gehen.

Tödlicher Arbeitsunfall in Tirol

Schwaz - Ein 54-Jähriger ist am Mittwochabend bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb im Tiroler Schwaz tödlich verunglückt. Der Mann dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen seinem Stapler und einem Metallregal eingeklemmt worden sein, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.

