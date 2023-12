Feuerpause im Gaza-Krieg fortgesetzt - Anschlag in Israel

Tel Aviv/Gaza - Die Feuerpause im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas wird verlängert. Das gab das israelische Militär am Donnerstag in der Früh kurz vor Ablauf der Frist bekannt. Israel erhielt daraufhin eine Liste mit den Namen weiterer in den Gazastreifen verschleppter Geiseln, die am Donnerstag freikommen könnten. Bei einem Anschlag in Jerusalem gab es indes zwei Tote und mehrere Verletzte.

November-Inflation unverändert bei 5,4 Prozent

Wien - Die Inflation hat laut Schnellschätzung der Statistik Austria im November 5,4 Prozent betragen und war damit gleich hoch wie im Oktober. Gegenüber dem Vormonat Oktober ist das Preisniveau um 0,4 Prozent gestiegen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im Jahresabstand um 4,9 Prozent, die Teuerung im Vergleich zum Vormonat betrug 0,2 Prozent.

Greenpeace ortet Angriff auf gemeinnützige Organisationen

Wien - Die Bundesregierung präsentiert am Donnerstag Details zum Gemeinnützigkeitsreformgesetz, das eine Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit bringen soll. Das Echo war bis jetzt äußerst positiv, doch nun schlägt die Umweltorganisation Greenpeace Alarm. Ihre Sorge: Mit dem Gesetz könnte zivilgesellschaftlicher Protest zum Entzug der Spendenabsetzbarkeit und damit zu existenzbedrohenden wirtschaftlichen Einbußen für Organisationen etwa aus der Umweltbewegung führen.

Ex-US-Außenminister Henry Kissinger gestorben

Washington - Im Alter von 100 Jahren ist der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger - einer der einflussreichsten Diplomaten des 20. Jahrhunderts - gestorben. Der in Deutschland geborene Kissinger starb am Mittwoch in seinem Haus im US-Staat Connecticut, wie seine Beratungsfirma mitteilte. Der Außenminister unter den US-Präsidenten Richard Nixon und Gerald Ford hatte einen enormen Einfluss auf die internationale Politik nach dem Zweiten Weltkrieg, war aber auch hoch umstritten.

Boykott überschattet OSZE-Jahrestagung in Skopje

Skopje - Im Zeichen bröckelnder europäischer Einigkeit in der Ukraine-Frage beginnt am Donnerstag in Skopje die zweitägige Jahrestagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Während etwa die französische Außenministerin und ihr türkischer Kollege verhindert sind, boykottieren die Ukraine, Polen und die baltischen Staaten das Treffen. Sie protestieren damit gegen die Teilnahme des russischen Außenministers Sergej Lawrow.

Weltklimakonferenz COP28 beginnt in Dubai

Dubai - Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist zur Eröffnung der diesjährigen UNO-Weltklimakonferenz COP28 nach Dubai. Die Konferenz zur Bewältigung und Abschwächung der Klimakrise beginnt am Donnerstag in der Wüstenmetropole und läuft laut Plan zwei Wochen lang. Van der Bellen wird am Freitag vor den versammelten Staatsoberhäuptern eine Rede halten und trifft unter anderem mit UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres zu einem bilateralen Gespräch zusammen.

Erneut Schule wegen explosiver Substanz in NÖ evakuiert

Bad Großpertholz - Im Waldviertel ist erneut eine Schule wegen des Funds von trockener Pikrinsäure evakuiert worden. Ein Fläschchen mit der Substanz war Feuerwehrangaben zufolge am Mittwoch im Chemieraum der Neuen Mittelschule in Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) entdeckt worden. Der Entschärfungsdienst des Innenministerium rückte an, Experten führten auf einer nahen Wiese eine kontrollierte Sprengung durch.

Zehn Verletzte nach russischem Raketenangriff in Ostukraine

Kiew (Kyjiw) - Infolge eines russischen Raketenangriffs sind in und um Pokrowsk im ostukrainischen Gebiet Donezk offiziellen Angaben zufolge mindestens zehn Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. Fünf weitere seien aus Trümmern geborgen worden, teilte das ukrainische Innenministerium am Donnerstag in der Früh mit. Ein Gebäude mit mehreren Wohnungen, neun Häuser, eine Polizeiwache, mehrere Kfz und Garagen seien beschädigt worden.

