Insolvenzverwalter traut sich Einschätzung erst in Wochen zu

Wien - Der Insolvenzverwalter der Signa Holding, der Anwalt Christof Stapf, traut sich erst in einigen Wochen eine Einschätzung zu, ob der Plan, die mit 5 Mrd. Euro verschuldete Firma zu sanieren, hält. Erst bei der Berichtstagsatzung am 19. Dezember "wird sich eine Einschätzung treffen lassen, wie realistisch der vorgelegte Finanzplan ist und ob ein Sanierungsplan erfüllt werden kann", erklärte Stapf am Donnerstag in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Feuerpause im Gaza-Krieg fortgesetzt - Anschlag in Israel

Tel Aviv/Gaza - Die Feuerpause im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas wird verlängert. Das gab das israelische Militär am Donnerstag in der Früh kurz vor Ablauf der Frist bekannt. Israel erhielt daraufhin eine Liste mit den Namen weiterer in den Gazastreifen verschleppter Geiseln, die am Donnerstag freikommen könnten. Bei einem Anschlag in Jerusalem gab es indes drei Tote und mehrere Verletzte.

Weltklimakonferenz COP28 begann in Dubai

Dubai - In Dubai hat die Weltklimakonferenz COP28 mit Beratungen über Katastrophen-Hilfen für arme Länder begonnen. Den Delegierten aus fast 200 Ländern lag am Donnerstag ein Vorschlag vor, einen Fonds einzurichten, mit dem die Folgen von Klima-Katastrophen wie Überschwemmungen oder Dürren bewältigt werden sollen. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen musste seine Teilnahme an der COP28 wegen eines grippalen Infekts kurzfristig absagen.

Wetterwarnung wegen Regen, Schnee und Glatteis

Wien - Der Dezember bringt zum Einstand standesgemäß Regen, Schnee und Glatteis. Geosphere Austria gab am Donnerstag Wetterwarnungen aus: Am Freitag werde es verbreitet Regen und teils auch Schneefall geben, kurzfristig sei Glatteis möglich. Am Samstag komme "wahrscheinlich in ganz Österreich" Neuschnee und damit drohen Verkehrsprobleme.

Ex-US-Außenminister Henry Kissinger gestorben

Washington - Im Alter von 100 Jahren ist der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger - einer der einflussreichsten Diplomaten des 20. Jahrhunderts - gestorben. Der in Deutschland geborene Kissinger starb am Mittwoch in seinem Haus im US-Staat Connecticut, wie seine Beratungsfirma mitteilte. Der Außenminister unter den US-Präsidenten Richard Nixon und Gerald Ford hatte einen enormen Einfluss auf die internationale Politik nach dem Zweiten Weltkrieg, war aber auch hoch umstritten.

Teuerung in Österreich doppelt so hoch wie in der Eurozone

Wien - Während die Inflation im Euroraum weiter sinkt und nach einer Eurostat-Schätzung im November nur noch 2,4 Prozent betragen hat, ist die Teuerungsrate in Österreich laut Schnellschätzung der Statistik Austria mit 5,4 Prozent nach wie vor genauso hoch wie im Oktober. Der auf europäischer Ebene vergleichbare Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im Jahresabstand um 4,9 Prozent. Gegenüber dem Vormonat Oktober ist das Preisniveau in Österreich um 0,4 Prozent gestiegen.

NGOs orten Angriff auf gemeinnützige Organisationen

Wien - Die Bundesregierung präsentiert am Donnerstag Details zum Gemeinnützigkeitsreformgesetz, das eine Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit bringen soll. Das Echo war bis jetzt äußerst positiv, doch nun schlägt die Umweltorganisation Greenpeace Alarm. Ihre Sorge: Mit dem Gesetz könnte zivilgesellschaftlicher Protest zum Entzug der Spendenabsetzbarkeit und damit zu existenzbedrohenden wirtschaftlichen Einbußen für NGOs führen. Auch weitere Organisationen stimmten in den Protest ein.

Warnstreiks im Handel beginnen

Wien - Die heurigen Kollektivvertragsverhandlungen bergen viel Zündstoff. Von heute bis inklusive Samstag finden österreichweit in mehr als 300 Handelsgeschäften Warnstreiks statt, in denen die Beschäftigten einige Stunden ihre Arbeit niederlegen. Bestreikt werden alle Branchen vom Buchhandel über große Modeketten bis hin zu Supermärkten, sagte GPA-Chefverhandlerin Helga Fichtinger am Donnerstag. Damit fallen die Warnstreiks mitten in den Start der Adventzeit.

