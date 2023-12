Bub starb nach Sturz aus Hotelfenster in Wiener Neudorf

Wiener Neudorf - In Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist am Freitag in den Morgenstunden ein Bub aus dem Fenster eines Hotels gestürzt und gestorben. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte einen Online-Bericht des "Kurier". Der Unmündige stamme aus Rumänien. Die Ermittlungen dauerten an.

Kämpfe im Gazastreifen wieder aufgenommen

Tel Aviv/Gaza - Nach dem Auslaufen einer einwöchigen Feuerpause hat Israel den Militäreinsatz gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen Freitag früh wieder aufgenommen. Die Palästinenserorganisation habe die Waffenruhe verletzt und zudem in Richtung des israelischen Gebiets geschossen, erklärte die Armee. Das Militär habe "den Kampf gegen die Hamas-Terrororganisation im Gazastreifen wieder aufgenommen".

Vater österreichischer Hamas-Geisel in großer Sorge

Wien - Nach wie vor befindet sich ein österreichischer Staatsbürger als Geisel in den Händen der Hamas im Gazastreifen. Die intensiven Bemühungen um die Freilassung des Familienvaters auf allen erdenklichen Ebenen hätten "oberste Priorität", zitierte das ORF-Radio Ö1 am Freitag in der Früh im "Morgenjournal" das Außenministerium in Wien. Der ORF sprach auch mit dem Vater der Geisel, der sich dieser Tage in Wien aufhielt: "Ich mache mir wirklich große Sorgen", sagte Gilad Korngold.

Bruckenberger, Waldner und Prokop führen ORF-Newsroom

Wien - Im multimedialen ORF-Newsroom wird seit über einem Jahr gearbeitet. Nun steht auch fest, wer die Redaktion am Küniglberg ab heute, Freitag, führt. Johannes Bruckenberger, Gabriele Waldner-Pammesberger und Sebastian Prokop übernehmen als Trio die Chefredaktion, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Bruckenberger übernimmt die Leitung der Sendungs- und Plattformteams, Waldner-Pammesberger jene der multimedialen Fachressorts und Prokop kümmert sich um die Newsteams.

Arbeitslosigkeit im November auf 6,5 Prozent gestiegen

Wien - Ende November waren in Österreich 352.551 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet oder in Schulungen - die Arbeitslosenquote beträgt 6,5 Prozent, teilte das Arbeitsministerium am Freitag mit. Im Oktober hatte sie 6,3 Prozent betragen, vor einem Jahr lag sie bei 6,1 Prozent. Im Vergleich zu den Jahren 2019, 2020 und 2021 sei die Arbeitslosenquote aber nach wie vor deutlich niedriger, heißt es aus dem Ministerium. Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften sei hoch.

Neues Migrationspaket in Italien in Kraft

Rom - Das italienische Parlament hat am Donnerstagabend einen Regierungserlass zur Flüchtlingspolitik gebilligt, der es erlaubt, Migranten über 16 Jahre in Auffanglagern für Erwachsene unterzubringen. Die Polizei erhält mehr Befugnisse, um zu überprüfen, ob die Migranten fälschlicherweise behaupten, minderjährig zu sein.

Düstere Stimmung mit kleinem Lichtblick in Österreich

Linz - Mit der Stimmung der Österreicher ist es heuer nach düsteren drei Jahren etwas nach oben gegangen. Eine Trendumkehr gebe es laut IMAS zwar noch nicht, auch 2023 bezeichneten die Linzer Meinungsforscher noch als "unterdurchschnittlich optimistisch", aber eine leichte Verbesserung zum Vorjahr habe man festgestellt. So blicken 37 Prozent der Befragten skeptisch und 28 Prozent mit Sorge in das kommende Jahr, 30 Prozent sind zuversichtlich, so die am Freitag präsentierte Studie.

