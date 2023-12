Kämpfe im Gazastreifen wieder aufgenommen

Tel Aviv/Gaza - Nach dem Auslaufen einer einwöchigen Feuerpause hat Israel den Militäreinsatz gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen Freitag früh wieder aufgenommen. Die Palästinenserorganisation habe die Waffenruhe verletzt und zudem in Richtung des israelischen Gebiets geschossen, erklärte die Armee. Das Militär habe "den Kampf gegen die Hamas-Terrororganisation im Gazastreifen wieder aufgenommen".

Emirate kündigten 30-Milliarden-Fonds für Klimaprojekte an

Dubai - Auf der Weltklimakonferenz in Dubai hat der Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate, einen neuen Investmentfonds im Volumen von 30 Milliarden US-Dollar (27,5 Milliarden Euro) angekündigt, um mehr Kapital in Klimaschutzprojekte zu lenken. Der Fokus liege auf Märkten in Entwicklungsländern, teilte die Präsidentschaft der COP28 am Freitag mit. Zusammen mit privaten Geldgebern sollen bis 2030 insgesamt bis zu 250 Milliarden Dollar mobilisiert werden.

Bruckenberger, Waldner und Prokop führen ORF-Newsroom

Wien - Im multimedialen ORF-Newsroom wird seit über einem Jahr gearbeitet. Nun steht auch fest, wer die Redaktion am Küniglberg ab heute, Freitag, führt. Johannes Bruckenberger, Gabriele Waldner-Pammesberger und Sebastian Prokop übernehmen als Trio die Chefredaktion, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Bruckenberger übernimmt die Leitung der Sendungs- und Plattformteams, Waldner-Pammesberger jene der multimedialen Fachressorts und Prokop kümmert sich um die Newsteams.

Korruptionsexperte Kreutner leitet U-Kommission zu Pilnacek

Wien - Der Korruptionsexperte Martin Kreutner wird die nach dem Auftauchen von Tonaufnahmen des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek eingesetzte Untersuchungskommission leiten. Das gab Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt. Die Kommission soll Akten analysieren und darüber hinaus Interviews führen. Ihre Arbeit soll am 31. Mai 2024 abgeschlossen sein, der Endbericht wird am 15. Juni vorgelegt und in der Folge veröffentlicht.

Bub starb nach Sturz aus Hotelfenster in Wiener Neudorf

Wiener Neudorf - In Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist am Freitag in den Morgenstunden ein zwölfjähriger rumänischer Staatsbürger aus dem Fenster eines Hotels gestürzt und gestorben. Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestätigte einen Online-Bericht des "Kurier". Ermittlungen in dem Fall dauerten am Nachmittag an. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich führte Spurensicherungen durch.

ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne wollen kostenfreies HIV-PrEP

Wien - ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne wollen, dass der Zugang zur HIV-Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP) kostenlos wird. Dabei handelt es sich um ein Medikament, das von HIV-negativen Personen, die erhöhtem Risiko einer Ansteckung ausgesetzt sind, vorbeugend eingenommen wird. Zudem soll das Test- und Beratungsangebot ausgebaut werden, heißt es in dem - der APA vorliegenden - Entschließungsantrag, der von den vier Parteien im nächsten Plenum eingebracht wird. Am Freitag ist Welt-Aids-Tag.

Arbeitslosigkeit im November auf 6,5 Prozent gestiegen

Wien - Ende November waren in Österreich 352.551 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet oder in Schulungen - das waren um rund 22.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,5 Prozent, teilte das Arbeitsministerium am Freitag mit. Im Oktober hatte sie 6,3 Prozent betragen, vor einem Jahr lag sie bei 6,1 Prozent. Im Vergleich zu den Jahren 2019, 2020 und 2021 sei die Arbeitslosenquote aber nach wie vor deutlich niedriger, heißt es aus dem Ministerium.

Polizei digital statt mit Block und Bleistift

Wien - Die Polizei legt Block und Bleistift aus der Hand und setzt künftig bei vielen Amtshandlungen auf Handy, Tablet und spezielle interne Apps. "In den nächsten zwei Jahren werden bei den uniformierten Polizistinnen und Polizisten rund 32.000 Smartphones getauscht", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. Dazu kämen noch 3.200 neue Tablets. In einem ersten Schritt sollen mehr als 50 Prozent aller Anzeigen digital aufgenommen werden.

