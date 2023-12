Israel meldet Einkesselung von Khan Younis im Süden Gazas

Gaza - Israels Armee hat die größte Stadt im Süden des Gazastreifens nach eigenen Angaben nun eingekesselt und das Haus des Gaza-Chefs der islamistischen Hamas umstellt. Jihia al-Sinwar könne fliehen, sagte Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am Mittwochabend, "aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn finden". In Khan Younis, die als Hochburg der Hamas gilt, geht der erbitterte Häuserkampf weiter.

Österreich gibt Hilfsgelder für Palästinenser wieder frei

Wien - Die zuletzt auf Eis gelegten Zahlungen für Hilfsprojekte für Palästinenser "werden nun freigegeben". Das teilte das Außenministerium am Donnerstag in einer Aussendung mit. Österreich hatte nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober die Gelder für neun EZA-Projekte mit einem Gesamtwert von 17,5 Mio. Euro eingefroren und überprüft. Ein Projekt wird jedoch mit sofortiger Wirkung gestoppt.

Chinas Staatschef Xi trifft EU-Vertreter in Peking zu Gipfel

Peking - Vertreter der EU und Chinas haben ihre Gespräche über die gegenseitigen Handelsbeziehungen und die geopolitische Lage begonnen. Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte im Staatsgästehaus in Peking, dass die vorangegangenen Dialoge etwa über Handel und Umwelt in diesem Jahr reichhaltige Ergebnisse erzielt hätten, wie das chinesische Staatsfernsehen am Donnerstagvormittag (Ortszeit) berichtete.

KV-Gespräche im Handel gehen am Donnerstag weiter

Wien - Die KV-Verhandlungen im Handel gehen am Donnerstag bereits in die fünfte Runde. Sollte es erneut keine Einigung geben, will die Gewerkschaft die Warnstreiks und Proteste am 8. und 9. Dezember fortsetzen. Dem Handel steht mit dem verkaufsoffenen Marienfeiertag und dem zweiten Einkaufssamstag im Advent ein verlängertes Einkaufswochenende bevor. Arbeitsniederlegungen der Beschäftigten könnten das Shoppingvergnügen schmälern.

Mindestens drei Tote bei Schüssen an US-Universität

Los Angeles/Las Vegas - Bei einem Schusswaffenangriff an einer Universität in der US-Stadt Las Vegas sind mindestens drei Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei der Stadt am Mittwochabend auf der Plattform X mit. Eine weitere Person sei in kritischem Zustand im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter ist nach Polizeiangaben ebenfalls tot. Wie der Schütze ums Leben kam, war zunächst unklar, ebenso wie sein Motiv.

Mindestens vier Verletzte bei Schusswaffenangriff in Brüssel

Brüssel - Bei einem mutmaßlichen Schusswaffenangriff im Zentrum von Brüssel sind nach Polizeiangaben mindestens vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwochabend der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, wurden die Beamten gegen 19.30 Uhr alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt waren der oder die mutmaßlichen Angreifer demnach bereits auf der Flucht. Derzeit gebe es jedoch "keine Hinweise auf einen terroristischen Akt".

EU-Verhandlungen über Regulierung von KI gehen weiter

Brüssel - Der EU-Rat hat Donnerstag früh eine geplante Pressekonferenz über die Regulierung von künstlichen Intelligenzsystemen wie ChatGPT verschoben, da die Gespräche fortgesetzt werden. Die Debatte begann am Mittwochnachmittag. Das EU-Parlament, die EU-Kommission und die EU-Staaten verständigten sich Insidern zufolge in der Nacht grundsätzlich auf den "AI Act". Ausständig sei noch ein Konsens über die Verwendung von KI in der biometrischen Überwachung, so der Insider.

"Kanzlermenü" ist das Wort des Jahres 2023

Graz/Wien - "Kanzlermenü" ist zum Wort des Jahres gekürt worden. Das gab die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch in Graz bekannt. "In prägnanter und ironischer Weise fasst dieses Wort den Inhalt einer Aussage des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer (ÖVP) zusammen", betonte die Jury. Nehammer hatte sich Ende Juli vor ÖVP-Funktionären in Hallein über Kinderarmut empört und erklärt, ein Hamburger bei McDonald's sei die "billigste warme Mahlzeit in Österreich".

