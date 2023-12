Gewessler verhandelt erstmals bei COP28

Dubai - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) steigt am Freitag bei der UNO-Weltklimakonferenz in Dubai in die politischen Verhandlungen ein. Im Zentrum wird in der zweiten Woche der Umstieg auf grüne Energien stehen, bei der internationalen Bestandsaufnahme ("Global Stocktake") werden zudem Folgebeschlüsse zur Nachbesserung der Klimapläne diskutiert. Die COP28 soll offiziell noch bis zum 12. Dezember dauern.

Verfassungsschutz: AfD in Sachsen ist rechtsextremistisch

Dresden - Der Verfassungsschutz im ostdeutschen Bundesland Sachsen hat den Landesverband der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Das teilte das Landesamt für Verfassungsschutz am Freitag in Dresden mit. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es der dritte AfD-Landesverband mit einer solchen Einstufung. Damit dürfte sich der Druck in Richtung eines Parteiverbotsverfahrens erhöhen.

Israels Armee setzt Bombardement im Gazastreifen fort

Tel Aviv - Die israelische Armee hat ihr Bombardement von Zielen im Gazastreifen fortgesetzt. Im Laufe des vergangenen Tages seien etwa 450 Ziele am Boden, aus der Luft und vom Meer aus angegriffen worden, teilte die Armee zu Maria Empfängnis mit. Die Truppen seien weiter dabei, Tunnelschächte, Waffen und weitere Terror-Infrastruktur auszumachen und zu zerstören. In der Nacht seien zudem vom Meer aus Marine- und Geheimdienstkapazitäten der Hamas mit Präzisionsmunition getroffen worden.

Tote bei Zusammenstößen mit Israels Armee im Westjordanland

Tel Aviv/Ramallah - Bei Zusammenstößen während einer Razzia der israelischen Armee im besetzten Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben sechs Menschen getötet worden. Darunter sei auch ein 14 Jahre alter Bub, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Freitag mit. Es war zunächst unklar, ob die getöteten Palästinenser bewaffnet waren oder einer militanten Gruppierung angehörten.

Verlängertes Einkaufswochenende unter Vorzeichen des Streiks

Wien - Nachdem es bei den KV-Verhandlungen im Handel am Donnerstagabend zu keiner Einigung gekommen ist, stehen die Zeichen nun wieder auf Streik. Für heute Vormittag um 10 Uhr hat die Gewerkschaft eine Kundgebung auf dem Wiener Reumannplatz angekündigt. Um 11 Uhr will man auf dem Schillerplatz in Linz demonstrieren. Am morgigen zweiten Einkaufssamstag sollen die Warnstreiks fortgesetzt werden, wie die Gewerkschaft der APA bestätigte.

Russland feuert erneut Marschflugkörper auf Ukraine ab

Kiew (Kyjiw)/Washington - Russland hat nach Angaben der ukrainischen Armee über Nacht mehr als ein Dutzend Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert. Von insgesamt 19 abgeschossenen Marschflugkörpern seien 14 von den ukrainischen Streitkräften abgewehrt worden, teilte ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe am Freitag gegenüber Staatsmedien mit. Dabei wurde ein Zivilist in der Zentralukraine getötet, vier weitere verletzt, wie ukrainische Regierungsvertreter mitteilen.

Starker Zuwachs bei sexuell übertragbaren Krankheiten in EU

Solna - Die Ansteckungen mit sexuell übertragbaren Krankheiten in Europa sind in den vergangenen Jahren "besorgniserregend" gestiegen. Das hat die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Freitag mitgeteilt. Bei Chlamydien, Gonorrhoe und LGV, einer Form der genitalen Chlamydieninfektion, gebe es starke Zuwächse der gemeldeten Fälle. Zuvor hatte die Behörde bereits einen Anstieg der Syphilis-Fälle verzeichnet. Nun wurde eine dringende Stärkung von Präventionsmaßnahmen gefordert.

Leiche in Tirol: Tatverdächtiger verweigert Aussage

Innsbruck - Nach einem Leichenfund im Tiroler Völs bei Innsbruck verweigert der 51-jährige Tatverdächtige die Aussage. "Er hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, nicht auszusagen", so Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamts, am Freitagvormittag auf APA-Anfrage. Hintergrund und Motiv der Tat blieben somit vorerst weiter im Dunkeln. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile Antrag auf Untersuchungshaft eingebracht, über den noch am Freitag entschieden werden musste.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red