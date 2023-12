Houthi-Rakete traf norwegischen Tanker vor Küste des Jemen

Sanaa/Washington/Jerusalem - Vor der Küste des Jemen ist nach US-Angaben ein norwegischer Tanker von einer von Houthi-Rebellen abgefeuerten Rakete getroffen worden. Der Marschflugkörper habe in der Nacht auf Dienstag den Tanker "Strinda" beim Durchfahren der Meerenge zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden getroffen und Schäden sowie einen Brand verursacht, erklärte das US-Zentralkommando CENTCOM. Es gebe aber keine Berichte über Tote oder Verletzte.

COP28-Klimagipfel streitet um Abschlusstext

Dubai - Kurz vor dem geplanten Ende der Weltklimakonferenz in Dubai wollen die EU und Dutzende weitere Staaten noch weitreichende Nachbesserungen am geplanten Abschlusstext durchsetzen. Den Entwurf des Gastgebers aus den Vereinigten Arabischen Emiraten von Montagabend stufte EU-Chefverhandler Wopke Hoekstra als enttäuschend und unzureichend ein.

Polnischer Oppositionsführer Tusk will Regierungschef werden

Warschau/Brüssel - Knapp zwei Monate nach der Wahl in Polen will der bisherige Oppositionsführer Donald Tusk den Machtwechsel vollziehen und sich zum neuen Ministerpräsidenten wählen lassen. Der frühere EU-Ratspräsident will an diesem Dienstag (9.00 Uhr) zunächst eine Regierungserklärung für seine Koalition aus drei Parteien abgeben. Für den Nachmittag (15.00 Uhr) wird im Unterhaus des Parlaments (Sejm) in Warschau die Vertrauensabstimmung über die neue Regierung erwartet.

Letzte Hamas-Hochburgen im nördlichen Gazastreifen vor Fall

Jerusalem - Die letzten beiden Hochburgen der islamistischen Hamas im nördlichen Teil des Gazastreifens sind nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers von israelischen Einheiten umzingelt. Die Hamas-Kommandozentralen in den Stadtvierteln Dschabalia und Schedschaija seien eingekreist und stünden kurz vor dem Zusammenbruch, sagte Joav Gallant am Montagabend.

Schallenberg in Afrika: Start mit Ministertreffen im Senegal

Dakar/Pretoria/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg beginnt am Dienstag einen einwöchigen Afrikaaufenthalt. Bei seinen bis Freitag anberaumten Besuchen im Senegal und in Südafrika wird er von Wirtschaftsdelegationen begleitet, weil neben der Erörterung von (sicherheits-)politischen Themen auch der österreichische Außenhandel beziehungsweise die ökonomische Kooperation forciert werden sollen. In Senegals Hauptstadt Dakar sind Treffen auf Regierungsebene geplant.

Handels-KV - Gewerkschaft droht mit neuen Aktionen

Wien - Nach der gescheiterten fünften Verhandlungsrunde für einen neuen Handels-KV will die Gewerkschaft - wenn nötig - ab Donnerstag wieder Kundgebungen und Warnstreiks organisieren, berichtete die ORF-"ZiB1" am Montagabend. Somit könnten Aktionen der Arbeitnehmer weitere Tage im wichtigen Weihnachtsgeschäft beeinträchtigen. Solche hatte es schon am Marienfeiertag und vorigen Weihnachtseinkaufssamstag gegeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red