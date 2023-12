17-Jähriger gestand Tötung von Obdachlosen in Wien

Wien - Ein 17-Jähriger hat die Tötung von zwei Obdachlosen diesen Sommer in Wien gestanden. Der Bursch kam am Montagnachmittag in eine Polizeiinspektion und stellte sich im Beisein eines Anwalts, bestätigte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Dienstag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Bei den Messerattacken auf schlafende Obdachlose waren ein 56- und ein 55-Jähriger getötet worden. Einen weiteren Angriff hatte eine 51-Jährige mit Verletzungen überlebt.

Biden sagt Israel weitere Unterstützung der USA zu

Washington - US-Präsident Joe Biden hat Israel weitere Unterstützung im Kampf gegen die Terroristen der militanten Palästinenser-Organisation Hamas zugesagt. "Wie ich nach dem Anschlag (am 7. Oktober) sagte, ist mein Engagement für die Sicherheit des jüdischen Volkes (...) unerschütterlich", sagte Biden am Montagabend bei einem Empfang zum jüdischen Chanukka-Fest im Weißen Haus in Washington vor rund 800 Gästen.

Houthi-Rakete traf norwegischen Tanker vor Küste des Jemen

Sanaa/Washington/Jerusalem - Vor der Küste des Jemen ist nach US-Angaben ein norwegischer Tanker von einer von Houthi-Rebellen abgefeuerten Rakete getroffen worden. Der Marschflugkörper habe in der Nacht auf Dienstag den Tanker "Strinda" beim Durchfahren der Meerenge zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden getroffen und Schäden sowie einen Brand verursacht, erklärte das US-Zentralkommando CENTCOM. Es gebe aber keine Berichte über Tote oder Verletzte.

Polnischer Oppositionsführer Tusk will Regierungschef werden

Warschau/Brüssel - Knapp zwei Monate nach der Wahl in Polen will der bisherige Oppositionsführer Donald Tusk den Machtwechsel vollziehen und sich zum neuen Ministerpräsidenten wählen lassen. Der frühere EU-Ratspräsident will an diesem Dienstag (9.00 Uhr) zunächst eine Regierungserklärung für seine Koalition aus drei Parteien abgeben. Für den Nachmittag (15.00 Uhr) wird im Unterhaus des Parlaments (Sejm) in Warschau die Vertrauensabstimmung über die neue Regierung erwartet.

COP28-Klimagipfel ging in die Verlängerung

Dubai - Die Weltklimakonferenz in Dubai ist am Dienstag wie erwartet in die Verlängerung gegangen. Eigentlich wollte Konferenzpräsident Sultan Al Jaber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten das Treffen der knapp 200 Staaten um 11.00 Uhr vormittags Ortszeit (08.00 Uhr MEZ) abschließen. Doch das Ringen um einen Abschlusstext ging weiter. Am Montagabend hatte Al Jaber einen Entwurf vorgelegt, den die EU und einige Staaten als enttäuschend und unzureichend eingestuft hatten.

Für SPÖ wird Gesundheitsreform-Budget "nicht reichen"

Wien - Die SPÖ hat im Vorfeld des Nationalratsbeschlusses von Finanzausgleich und Gesundheitsreform (in der Plenarwoche Mittwoch bis Freitag) mehr Mittel gefordert. Ein Finanzausgleich sei "besser als keiner", man müsse aber auch die "Wahrheit" sagen, so SPÖ-Klubobmann Philip Kucher bei einem Hintergrundgespräch - und die laute: "Das Budget wird in dieser Form nicht reichen." Gefordert wird seitens der SPÖ u.a. die schon von Schwarz/Blau versprochene "Patientenmilliarde".

Schallenberg in Afrika: "Treffen auf Augenhöhe" im Senegal

Dakar/Pretoria/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) startet am heutigen Dienstag einen mehrtägigen Afrikaaufenthalt. Bei seinen bis Freitag anberaumten Besuchen im Senegal und in Südafrika wird er von Wirtschaftsdelegationen begleitet, weil neben der Erörterung von (sicherheits-)politischen Themen auch der österreichische Außenhandel sowie die ökonomische Kooperation forciert werden sollen. In Senegals Hauptstadt Dakar sind Treffen auf Regierungsebene geplant.

Über 20 Tote bei Anschlag auf Armeestützpunkt in Pakistan

Peshawar/Kabul - In Pakistan sind bei einem Selbstmordanschlag auf einen Armeestützpunkt nach Angaben eines Behördenvertreters mindestens 23 Menschen getötet worden. Der Angriff ereignete sich demnach am frühen Dienstagmorgen nahe der Grenze zu Afghanistan, im Bezirk Dera Ismail Khan in der nördlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Zu dem Angriff bekannte sich die erst kürzlich in Erscheinung getretene und mit den pakistanischen Taliban verbündete Gruppierung Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP).

