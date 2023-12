17-Jähriger gestand Tötung von Obdachlosen in Wien

Wien - Nach der Serie von Angriffen auf Obdachlose im vergangenen Sommer in Wien hat sich am Montag ein 17-jähriger Wiener bei der Polizei gestellt und die Taten zugegeben. Der Bursche kam in Begleitung seines Anwaltes, Manfred Arbacher-Stöger, in eine Inspektion, bestätigte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Dienstag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Bei den Messerattacken auf schlafende Obdachlose waren ein 56- und ein 55-Jähriger getötet, eine 51-Jährige verletzt worden.

Rauch-Kritik an Apothekerkammer wegen Paxlovid-Mangel

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) übt aufgrund der schlechten Verfügbarkeit des Covid-Medikaments Paxlovid scharfe Kritik an der Apothekerkammer. Diese habe ihm bisher nicht erklären können, wo die an die öffentlichen Apotheken ausgelieferten Packungen geblieben seien. Täglich erhalte man von der Kammer andere Zahlen, so Rauch am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag."Die können nicht einfach vom Erdboden verschwunden sein."

Behinderte Menschen sollen Lohn statt Taschengeld erhalten

Wien - Die Regierung will das System der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen umstellen. Anstatt für ihre Arbeit in "Werkstätten" lediglich ein Taschengeld zu bekommen, das durch andere staatliche Leistungen ergänzt wird, sollen sie in Beschäftigungsverhältnisse mit sozialversicherungspflichtiger Entlohnung überführt werden. Dies könne aber nur Schritt für Schritt passieren, so Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag.

Wirtschaft in Bundesländern im Vorjahr durchwegs gewachsen

Wien - In Österreich haben sich 2022 große Unterschiede im Wirtschaftswachstum nach Bundesländern gezeigt. Einen Anstieg gab es aber überall. Durchschnittlich wuchs das Bruttoregionalprodukt (BRP) laut Statistik Austria um 4,8 Prozent. Das war dem wieder anspringenden Tourismus einerseits und einer starken Industriekonjunktur zu verdanken. In Salzburg und Tirol wuchs die Wirtschaft um deutlich über 9 Prozent. 2021 war zum Teil noch stark von der Coronakrise geprägt gewesen.

COP28-Klimagipfel geht in die Verlängerung

Dubai - Die Weltklimakonferenz in Dubai ist am Dienstag wie erwartet in die Verlängerung gegangen. Eigentlich wollte Konferenzpräsident Sultan Al Jaber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten das Treffen der knapp 200 Staaten um 11.00 Uhr vormittags Ortszeit (08.00 Uhr MEZ) abschließen. Doch das Ringen um einen Abschlusstext ging weiter. Am Montagabend hatte Al Jaber einen Entwurf vorgelegt, den die EU und einige Staaten als enttäuschend und unzureichend eingestuft hatten.

Gaza-Resolution in der UNO-Vollversammlung

New York - Nach dem Scheitern einer Waffenstillstands-Resolution für den Gaza-Krieg im Weltsicherheitsrat will sich an diesem Dienstag (ab 21.00 Uhr MEZ) die UN-Vollversammlung mit einem ähnlichen Entwurf beschäftigen. Der von Ägypten eingebrachte Resolutionstext fordert unter anderem einen humanitären Waffenstillstand. Eine Verabschiedung gilt als sehr wahrscheinlich. Resolutionen der UN-Vollversammlung sind allerdings nicht bindend, sondern lediglich symbolisch.

Krisen und Co reduzieren Kinderwunsch in Österreich merklich

Wien - Eine deutliche Reduktion des Kinderwunsches offenbart eine wissenschaftliche Studie unter mehr als 8.000 Österreicherinnen und Österreichern, die Forscher der Unis Wien und Salzburg sowie der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) durchgeführt haben. Pro befragter Frau liegt der Wert nun bei 1,68 Kindern. Das ist ein klarer Abfall im Vergleich zu einer Erhebung 2009, als sich Frauen im Schnitt noch 2,1 Kinder wünschten. Die Gründe liegen u.a. in der Teuerung und multiplen Krisen.

Houthi-Rakete traf norwegischen Tanker vor Küste des Jemen

Sanaa/Washington/Jerusalem - Die Houthi-Rebellen im Jemen haben nach eigenen Angaben als Reaktion auf die israelische Militäroffensive im Gazastreifen erneut ein Frachtschiff in der Nähe des Roten Meeres angegriffen. Der norwegische Chemikalien-Tanker "Strinda" sei mit einer Rakete beschossen worden, nachdem die Besatzung alle Warnungen ignoriert habe, teilte die vom Iran unterstützte Miliz am Dienstag mit. Sie kündigte an, weiterhin Schiffen den Weg in israelische Häfen zu blockieren.

