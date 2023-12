Tusk will führende Rolle für Polen in der EU

Warschau/Brüssel - Polens neuer Regierungschef Donald Tusk hat eine grundlegende Wende in der Europapolitik seines Landes angekündigt. Polen müsse durch gute Zusammenarbeit zu einem Anführer in der EU werden, sagte Tusk am Dienstag in seiner Regierungserklärung. Er betonte auch, dass Polen sich in EU und NATO für weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine einsetzen werde.

17-Jähriger gestand Tötung von Obdachlosen in Wien

Wien - Nach der Serie von Angriffen auf Obdachlose im heurigen Sommer in Wien hat sich am Montag ein 17-jähriger Wiener bei der Polizei gestellt und die Taten zugegeben. Der Bursche kam in die Inspektion Leyserstraße in Penzing, sagte Gerhard Winkler, der Leiter des Ermittlungsdienstes des Landeskriminalamts Wien, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Bei den Messerattacken auf schlafende Obdachlose waren ein 56- und ein 55-Jähriger getötet, eine 51-Jährige verletzt worden.

Handels-KV - 6. Gesprächsrunde am Freitag, davor Warnstreiks

Wien - Die sechste Verhandlungsrunde für einen neuen Handelskollektivvertrag startet laut Gewerkschaftsangaben diesen Freitagnachmittag. Am Mittwoch und Donnerstag plant die GPA noch befristete Streiks und "verschiedenste kleine Aktionen", hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Aufgrund der Verhandlungen seien die geplanten Großaktionen, Streiks und "Hot-Spot Aktionen" für Freitag vorerst ausgesetzt worden.

Behinderte Menschen sollen Lohn statt Taschengeld erhalten

Wien - Die Regierung will das System der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen umstellen. Anstatt für ihre Arbeit in "Werkstätten" lediglich ein Taschengeld zu bekommen, das durch andere staatliche Leistungen ergänzt wird, sollen sie in Beschäftigungsverhältnisse mit sozialversicherungspflichtiger Entlohnung überführt werden. Dies könne aber nur Schritt für Schritt passieren, so Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag.

Van der Bellen: Klima-Appell bei UNO-Menschenrechtsjubiläum

Genf - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seine Teilnahme an einer UNO-Festveranstaltung zum 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte für scharfe Kritik am Versagen der Politik in der Klimapolitik genützt. Junge Menschen in aller Welt würden die Regierungen zur Umsetzung ambitionierter Klimaziele drängen. "Wozu sie aufrufen, ist ein Planet, der weiterhin bewohnbar ist. (...) Das ist doch nicht zu viel verlangt", betonte Van der Bellen am Dienstag in Genf.

Selenskyj wirbt im US-Kongress für neue Militärhilfen

Washington/Kiew (Kyjiw) - Es ist ein letzter verzweifelter Appell: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Dienstag im US-Kongress in Washington eingetroffen, um sich für eine Fortsetzung der US-Militärhilfen für sein Land einzusetzen. Geplant sind Gespräche mit Vertretern beider Kongresskammern und anschließend mit US-Präsident Joe Biden. Der Kreml bezeichnete indes weitere mögliche US-Finanzhilfen für die Ukraine angesichts seiner vorrückenden Truppen als voraussehbares "Fiasko".

Wirtschaft in Bundesländern im Vorjahr durchwegs gewachsen

Wien - In Österreich haben sich 2022 große Unterschiede im Wirtschaftswachstum nach Bundesländern gezeigt. Einen Anstieg gab es aber überall. Durchschnittlich wuchs das Bruttoregionalprodukt (BRP) laut Statistik Austria um 4,8 Prozent. Das war dem wieder anspringenden Tourismus sowie einer starken Industriekonjunktur zu verdanken. In Salzburg und Tirol wuchs die Wirtschaft um deutlich über 9 Prozent. 2021 war zum Teil noch stark von der Coronakrise geprägt gewesen.

Wien Stadt mit höchster Lebensqualität

Wien - Wien ist erneut vom internationalen Beratungsunternehmen Mercer zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität gekürt worden. Die Stadt sei bekannt für ihre reiche Geschichte, beeindruckende Architektur und lebendige Kulturszene, hieß es. Mercer erhebt jährlich - mit Ausnahmen während der Corona-Pandemie - in Umfragen die Lebensqualität verschiedenster Metropolen. Wien hat sich damit bereits zum elften Mal den ersten Platz gesichert.

