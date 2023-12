Tusk will führende Rolle für Polen in der EU

Warschau/Brüssel - Polens neuer Regierungschef Donald Tusk hat eine grundlegende Wende in der Europapolitik seines Landes angekündigt. Polen müsse durch gute Zusammenarbeit zu einem Anführer in der EU werden, sagte Tusk am Dienstag in seiner Regierungserklärung. Er betonte auch, dass Polen sich in EU und NATO für weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine einsetzen werde.

Mattle/Kaiser sehen Länder-Treffen als Schwarz/Rot-Signal

Lienz/Wien - Die jeweils Schwarz-Rot bzw. Rot-Schwarz zusammengesetzten Landesregierungen der Bundesländer Tirol und Kärnten haben sich Dienstagnachmittag in Lienz in Osttirol zu einer gemeinsamen "Regierungskonferenz" getroffen. Beide Landeshauptleute - Tirols Anton Mattle (ÖVP) und Kärntens Peter Kaiser (SPÖ) - erklärten im Anschluss bei einer Pressekonferenz auf Nachfrage freimütig, dass das Treffen in diesen Konstellationen auch als "Signal" an die Bundesebene zu verstehen sei.

Strompreisbremse drosselt bis mindestens Ende 2024

Wien - Die Strompreisbremse soll über Mitte 2024 hinaus verlängert werden und "mindestens" bis zum Jahresende 2024 laufen. Das im Lichte der Energiekrise mit hohen Preissprüngen geschaffene Instrument wirkt laut Statistik Austria inflationsdämpfend, ist für etwa 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs eines Haushalts wirksam. Erst ab einem Verbrauch von mehr als 2.900 kWh gilt der Marktpreis. Die Teuerung in Österreich lag zuletzt stets über dem Durchschnitt der Eurozonen-Partner.

COP28-Klimagipfel geht in die Verlängerung

Dubai - Die UNO-Klimakonferenz in Dubai ist am Dienstag in die Verlängerung gegangen, nachdem ein Großteil der Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommens den Entwurf für einen Abschlusstext zum "Global Stocktake" abgelehnt hatten, wie das finale Papier heißt. Die Grundsatzdiskussion dreht sich weiterhin darum, inwieweit der Ausstieg aus fossilen Energien hier in Worte gefasst werden soll, die finanziellen Forderungen aus dem globalen Süden scheinen in diesem Disput unterzugehen.

Van der Bellen: Klima-Appell bei UNO-Menschenrechtsjubiläum

Genf - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seine Teilnahme an einer UNO-Festveranstaltung zum 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte für scharfe Kritik am Versagen der Politik in der Klimapolitik genützt. Junge Menschen in aller Welt würden die Regierungen zur Umsetzung ambitionierter Klimaziele drängen. "Wozu sie aufrufen, ist ein Planet, der weiterhin bewohnbar ist. (...) Das ist doch nicht zu viel verlangt", betonte Van der Bellen am Dienstag in Genf.

Selenskyj wirbt im US-Kongress für neue Militärhilfen

Washington/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in Washington für weitere US-Militärhilfen für sein von Russland angegriffenes Land geworben. Selenskyj kam am Dienstagvormittag (Ortszeit) hinter verschlossenen Türen mit Senatorinnen und Senatoren im US-Kongress zusammen. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, nannte das Treffen, an dem auch Republikaner teilnahmen, im Anschluss "kraftvoll".

Signa Informationstechnologie GmbH ist insolvent

Wien - Eine weitere Firma der finanziell angeschlagenen Signa-Gruppe ist zahlungsunfähig. Über die IT-Dienstleistungsgesellschaft des Immobilienkonzerns, die Informationstechnologie GmbH, ist am Dienstagnachmittag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet worden, wie die Kreditschutzverbände KSV1870, AKV und Creditreform der APA mitteilten. Von der Insolvenz sind 49 Beschäftigte betroffen. Die Verbindlichkeiten liegen bei 24,1 Mio. Euro.

Wirtschaft in Bundesländern im Vorjahr durchwegs gewachsen

Wien - In Österreich haben sich 2022 große Unterschiede im Wirtschaftswachstum nach Bundesländern gezeigt. Einen Anstieg gab es aber überall. Durchschnittlich wuchs das Bruttoregionalprodukt (BRP) laut Statistik Austria um 4,8 Prozent. Das war dem wieder anspringenden Tourismus sowie einer starken Industriekonjunktur zu verdanken. In Salzburg und Tirol wuchs die Wirtschaft um deutlich über 9 Prozent. 2021 war zum Teil noch stark von der Coronakrise geprägt gewesen.

