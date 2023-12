Polens Parlament bestätigt Regierung von Donald Tusk

Warschau/Brüssel - Polens Parlament hat die neue proeuropäische Regierung von Donald Tusk bestätigt. In einer Vertrauensabstimmung votierten am Dienstag 248 von 449 Abgeordneten für Tusks Kabinett. 201 stimmten dagegen. Am Mittwoch will Präsident Andrzej Duda den Regierungschef und seine Minister vereidigen.

Gesundheitsreform im Nationalrat

Wien - Der Nationalrat startet in seine letzte Plenarwoche im Kalenderjahr. Größter Beschluss ist die Gesundheitsreform, die mehr Geld ins System pumpt, vor allem für den niedergelassenen und den spitalsambulanten Bereich. Zudem verliert die Ärztekammer beim Stellenplan ihr Vetorecht. Weiters auf der Tagesordnung finden sich Anreize für längeres Arbeiten, etwa über einen höheren Bonus, wenn man neben der Pension weiter arbeitet.

Handels-KV - Warnstreiks und "kleine Aktionen" geplant

Wien - Angesichts der stockenden Handels-KV-Verhandlungen plant die Gewerkschaft GPA am Mittwoch und Donnerstag befristete Streiks und "verschiedenste kleine Aktionen". Am Freitagnachmittag startet dann die sechste Verhandlungsrunde für einen neuen Handelskollektivvertrag. Das Angebot der Arbeitgeber für eine Erhöhung der Gehälter um 8 Prozent ohne soziale Staffelung hatte die Gewerkschaft bei der fünften KV-Runde nicht akzeptiert.

Gipfel für verstärkte Integration der Westbalkan-Länder

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen am Vortag des EU-Gipfels mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Westbalkan-Staaten zum Westbalkan-Gipfel in Brüssel zusammen. Das Gipfeltreffen soll die Perspektive der EU-Mitgliedschaft des Westbalkans sowie die dafür noch nötigen Reformschritte unterstreichen. Ein wichtiger Punkt ist die auch von Österreich geforderte schrittweise Integration in die EU. Österreich wird von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertreten.

Selenskyj wirbt im US-Kongress für neue Militärhilfen

Washington/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in Washington um dringend benötigte US-Militärhilfen für sein von Russland angegriffenes Land gebeten, ist bei wichtigen Entscheidungsträgern aber auf taube Ohren gestoßen. Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, machte nach seinem Treffen mit Selenskyj am Dienstag deutlich, dass sich an der Linie der Republikaner nichts geändert habe.

COP28-Klimagipfel geht in die Verlängerung

Dubai - Die UNO-Klimakonferenz in Dubai ist am Dienstag in die Verlängerung gegangen, nachdem ein Großteil der Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommens den Entwurf für einen Abschlusstext zum "Global Stocktake" abgelehnt hatten, wie das finale Papier heißt. Die Grundsatzdiskussion dreht sich weiterhin darum, inwieweit der Ausstieg aus fossilen Energien hier in Worte gefasst werden soll, die finanziellen Forderungen aus dem globalen Süden scheinen in diesem Disput unterzugehen.

Signa Informationstechnologie GmbH ist insolvent

Wien - Eine weitere Firma der finanziell angeschlagenen Signa-Gruppe ist zahlungsunfähig. Über die IT-Dienstleistungsgesellschaft des Immobilienkonzerns, die Informationstechnologie GmbH, ist am Dienstagnachmittag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet worden, wie die Kreditschutzverbände KSV1870, AKV und Creditreform der APA mitteilten. Von der Insolvenz sind 49 Beschäftigte betroffen. Die Verbindlichkeiten liegen bei 24,1 Mio. Euro.

Mattle/Kaiser sehen Länder-Treffen als Schwarz/Rot-Signal

Lienz/Wien - Die jeweils Schwarz-Rot bzw. Rot-Schwarz zusammengesetzten Landesregierungen der Bundesländer Tirol und Kärnten haben sich Dienstagnachmittag in Lienz in Osttirol zu einer gemeinsamen "Regierungskonferenz" getroffen. Beide Landeshauptleute - Tirols Anton Mattle (ÖVP) und Kärntens Peter Kaiser (SPÖ) - erklärten im Anschluss bei einer Pressekonferenz auf Nachfrage freimütig, dass das Treffen in diesen Konstellationen auch als "Signal" an die Bundesebene zu verstehen sei.

