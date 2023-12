EU-Gipfel soll über Ukraine und EU-Budget entscheiden

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem entscheidenden EU-Gipfel zusammen. Es geht ums Geld und um die Erweiterung: Startet die EU Beitrittsgespräche mit der Ukraine? Ist sie bereit, für die Ukraine und weitere aktuelle Herausforderungen ihr langjähriges Budget aufzustocken? Beide Fragen spießen sich derzeit an Ungarn. Ministerpräsident Viktor Orban hatte am Mittwoch sein Nein zu Ukraine-Gesprächen wiederholt.

EZB entscheidet über Zinsen - Keine Erhöhung erwartet

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) beschließt vor dem Hintergrund der gesunkenen Inflation an diesem Donnerstag ihren weiteren Kurs. Die Entscheidung gibt die Notenbank im Anschluss die Ratssitzung am Nachmittag (14.15 Uhr) bekannt. Viele Volkswirte erwarten, dass die Euro-Währungshüter die Zinsen zum zweiten Mal in Folge nicht weiter erhöhen werden. Aktuell liegt der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der Zentralbank besorgen könnten, bei 4,5 Prozent.

Putin stellt sich Fragen von Bürgern und Journalisten

Moskau - Nach einer kriegsbedingten Pause im Vorjahr wird Russlands Präsident Wladimir Putin an diesem Donnerstag erstmals wieder eine große Pressekonferenz abhalten. Die Fragerunde für Journalisten wird als Medienspektakel des Staatsfernsehens mit der TV-Show "Der direkte Draht", bei dem Bürger ihre Probleme schildern können, zur Sendung "Ergebnisse des Jahres" verknüpft.

Hamas feuert laut Israel Raketen aus humanitärer Zone ab

Jerusalem - Die islamistische Hamas feuert nach Angaben der israelischen Streitkräfte weiterhin Raketen aus der von Angriffen ausgenommenen "humanitären Zone" im Gazastreifen ab. Seit der Einrichtung der Schutzzone für Zivilisten am 18. Oktober seien aus dem Gebiet rund um die Ortschaft Al-Mawasi an der Mittelmeerküste 116 Raketen auf Israel abgeschossen worden, teilte das Militär am Mittwoch mit.

Impeachment-Untersuchung gegen Biden formal abgesegnet

Washington - Das von den Republikanern kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat die bereits laufende Untersuchung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden formal abgesegnet. Eine entsprechende Resolution passierte die Kongresskammer am Mittwoch mit 221 zu 212 Stimmen. Die Republikaner werfen Biden vor, in umstrittene Auslandsgeschäfte seines Sohnes verwickelt zu sein. Der Präsident weist das zurück - und warf den Republikanern am Mittwoch ein politisches Manöver vor.

Gesundheitsreform im Nationalrat beschlossen

Wien - Die Gesundheitsreform ist am Mittwoch im Nationalrat abgesegnet worden. Damit sollen der niedergelassene Bereich gestärkt, Spitäler entlastet und digitale Angebote ausgebaut werden. Etwas "Großartiges" sei gelungen, meinte dazu etwa Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer. Weitaus kritischer fiel die Reaktion der Opposition aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red