Hamas-Medien: 24 Tote bei israelischem Angriff in Rafah

Jerusalem - Bei einem israelischen Angriff auf zwei Häuser im Zentrum der Stadt Rafah im Gazastreifen sind nach Berichten von Medien, die der militanten Palästinenser-Organisation Hamas nahestehen, 24 Menschen umgekommen. Bei einem israelischen Militäreinsatz in der Nacht auf Donnerstag sind in Jenin im Westjordanland nach offiziellen palästinensischen Angaben drei Menschen getötet worden.

Hamas-Chef pocht auf Einbeziehung in Nachkriegsordnung

Gaza/Tel Aviv - Alle Nachkriegspläne für den Gazastreifen, die nicht die Hamas einbeziehen, sind nach Auffassung des Chefs der militanten, islamistischen Palästinenser-Organisation eine "Illusion" und eine "Fata Morgana". Das sagte Ismail Haniyeh in einer Ansprache, wie es auf dem Telegram-Kanal der Hamas am Mittwochabend hieß.

Verurteilung in Australien nach 20 Jahren Haft aufgehoben

Sydney - 20 Jahre saß eine Australierin wegen des Todes ihrer vier kleinen Kinder im Gefängnis - nun hat ein Gericht ihre Verurteilung aufgehoben. Die Beweise aus dem ursprünglichen Prozess gegen die Frau seien nicht zuverlässig, entschied Andrew Bell, Oberster Richter am Berufungsgericht für Strafsachen des Bundesstaates New South Wales, am Donnerstag.

Verletzte bei Drohnenangriffen in Region Odessa

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Drohnenangriffen sind in der Schwarzmeerregion Odessa nach ukrainischen Angaben mehr als zehn Menschen verletzt worden. Elf Gebäude seien beschädigt worden, teilte der Zivilschutz am Donnerstag mit. Unter den Verletzten seien auch drei Kinder, hieß es. Die Kinder und zwei Erwachsene mussten demnach im Krankenhaus behandelt werden. Russland hat unterdessen eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Donnerstag mehrere ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt.

Rücktritt von vier Ministern in Parteispendenaffäre in Japan

Tokio - In einem Spendenskandal in Japans Regierungspartei sind vier Minister zurückgetreten. Ministerpräsident Fumio Kishida werde das Kabinett umbesetzen, berichtete am Donnerstag die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Zuvor hätten Kabinettssekretär Hirokazu Matsuno, Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura, Landwirtschaftsminister Ichiro Miyashita sowie Innenminister Junji Suzuki ihre Ämter zur Verfügung gestellt.

Finanzausgleich passiert den Nationalrat

Wien - Der Nationalrat segnet am Donnerstag den zwischen Bund, Ländern und Gemeinden paktierten Finanzausgleich ab. Zwar bleibt die Aufteilung der Steuern gleich, doch bekommen Länder und Kommunen Sonderzuschüsse. Zentral ist dabei ein Zukunftsfonds mit zusätzlichen Mitteln für Elementarpädagogik, Wohnen und Klima. Auch für Gesundheit und Pflege ist eine deutliche Aufstockung der Gelder vorgesehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red