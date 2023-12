Fiskalrat sieht "nicht gerechtfertigte" Defizite bis 2027

Wien - Der Fiskalrat fordert in seinem am Donnerstag vorgestellten Jahresbericht 2023 eine "rasche Rückkehr" auf einen "ambitionierten, nachhaltigen Budget- und Verschuldungspfad". Die derzeit hohen Budgetdefizite seien aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht gerechtfertigt und würden v.a. aus einem "weiteren deutlichen Anstieg der Staatsausgaben" entstehen. Für das Superwahljahr 2024 warnt der Rat bereits jetzt vor dem Verteilen von Wahlzuckerln.

Mann nach tödlichen Messerstichen in Wien festgenommen

Wien - Ein 32-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Wien in Folge eines tödlichen Messerangriffes festgenommen worden. Zu dem Angriff kam es im Zuge eines Suchtgiftdeals am Lerchenfelder Gürtel in der Nacht zum Sonntag. Ein 27-Jähriger wollte bei dem Mann Drogen kaufen. Dabei soll ihm der 32-Jährige aus noch ungeklärten Gründen mehrmals in den Oberkörper gestochen haben. Die Frau des 27-Jährigen brachte ihn mit dem Taxi in ein Spital, dort erlag er seinen Verletzungen.

Schallenberg in Südafrika: Kooperieren und einander zuhören

Pretoria/Wien/Johannesburg - Außenminister Alexander Schallenberg ist am Donnerstag in Pretoria von der südafrikanischen Amtskollegin Naledi Pandor empfangen worden. Die bilateralen Beziehungen könnten intensiver sein, meinte Pandor gleich zu Beginn. Schallenberg bekräftigte: "Südafrika ist ein wichtiger Partner. Wir müssen enger kooperieren, einander zuhören und versuchen, einander zu verstehen." Kooperationschancen gebe es in ökonomischen Belangen, etwa in den Bereichen Energie und Wasserwirtschaft.

Hamas-Medien: 24 Tote bei israelischem Angriff in Rafah

Jerusalem - Bei einem israelischen Angriff auf zwei Häuser im Zentrum der Stadt Rafah im Gazastreifen sind nach Berichten von Medien, die der militanten Palästinenser-Organisation Hamas nahestehen, 24 Menschen umgekommen. Bei einem israelischen Militäreinsatz in der Nacht auf Donnerstag sind in Jenin im Westjordanland nach offiziellen palästinensischen Angaben drei Menschen getötet worden.

Zwei Verletzte nach Home-Invasion im Bezirk Mödling

Hinterbrühl - Eine Liegenschaft in Hinterbrühl im Bezirk Mödling ist am Mittwoch in den Morgenstunden der Schauplatz einer Home-Invasion gewesen. Zwei Personen wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich verletzt, insgesamt vier Bewohner - Mutter, zwei Söhne und eine Pflegerin - hätten sich drei Tätern gegenübergesehen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Gallup: 61 Prozent gegen Gendern in öffentlicher Verwaltung

Wien - 61 Prozent der Bevölkerung sind gegen die Verwendung gendergerechter Sprache wie etwa den Genderstern oder -doppelpunkt in der öffentlichen Verwaltung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Gallup-Instituts mit 2.000 Befragten (19. September bis 19. Oktober, online und persönlich, repräsentativ für österreichische Bevölkerung ab 16). 39 Prozent geht die "politische Korrektheit" grundsätzlich zu weit, 23 Prozent empfinden sie als angemessen, 26 Prozent wünschen sich mehr.

Hamas-Chef pocht auf Einbeziehung in Nachkriegsordnung

Gaza/Tel Aviv - Alle Nachkriegspläne für den Gazastreifen, die nicht die Hamas einbeziehen, sind nach Auffassung des Chefs der militanten, islamistischen Palästinenser-Organisation eine "Illusion" und eine "Fata Morgana". Das sagte Ismail Haniyeh in einer Ansprache, wie es auf dem Telegram-Kanal der Hamas am Mittwochabend hieß.

Verurteilung in Australien nach 20 Jahren Haft aufgehoben

Sydney - 20 Jahre saß eine Australierin wegen des Todes ihrer vier kleinen Kinder im Gefängnis - nun hat ein Gericht ihre Verurteilung aufgehoben. Die Beweise aus dem ursprünglichen Prozess gegen die Frau seien nicht zuverlässig, entschied Andrew Bell, Oberster Richter am Berufungsgericht für Strafsachen des Bundesstaates New South Wales, am Donnerstag.

