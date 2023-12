OMV und Adnoc laut Insidern bei Petrochemie-Megafusion einig

Wien - Die Fusion der beiden Petrochemie-Sparten der österreichischen OMV und des staatlichen Ölkonzerns Adnoc aus Abu Dhabi ist Insidern zufolge praktisch unter Dach und Fach. Die Vereinbarung über den Zusammenschluss von Borealis und der börsennotierten Borouge stehe kurz bevor und könnte noch am Donnerstag verkündet werden, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

EU-Gipfel - Orban hält an Veto gegen Ukraine fest

Brüssel - Der ungarische Premier Viktor Orban hält auch nach Freigabe von Milliarden an EU-Hilfen an seinem Veto gegen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine fest. "Es gibt keinen Grund, jetzt mit der Ukraine zu verhandeln", sagte Orban am Donnerstag bei seinem Eintreffen zum EU-Gipfel in Brüssel. Selbst nach der Einschätzung der EU-Kommission habe Kiew drei von sieben Bedingungen nicht erfüllt.

EZB lässt Leitzins unverändert bei 4,5 Prozent

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Zinsen im Euroraum zum zweiten Mal in Folge unverändert. Der Leitzins, zu dem sich Banken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, bleibt nach einer Entscheidung des EZB-Rats bei 4,5 Prozent, wie die Währungshüter am Donnerstag in Frankfurt mitteilten. Die Inflation im gemeinsamen Währungsraum schwächte sich zuletzt überraschend deutlich ab. Zugleich wachsen die Sorgen um die Konjunktur.

Putin nennt neutrale Ukraine als Bedingung für Frieden

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin sieht für seinen Krieg gegen die Ukraine alle bisherigen Ziele weiter in Kraft. Bedingung für einen Frieden sei der neutrale Status des Landes - also der Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft - und die Entmilitarisierung des Nachbarlandes, sagte Putin am Donnerstag bei einer großen Pressekonferenz in Moskau.

Finanzausgleich passiert den Nationalrat

Wien - Der Nationalrat segnet Donnerstag mit den Stimmen von Koalition und SPÖ den Finanzausgleich ab. Zwar bleibt die Aufteilung der Steuern zwischen den Gebietskörperschaften gleich, doch bekommen Länder und Kommunen Sonderzuschüsse. Zentral ist dabei ein Zukunftsfonds mit zusätzlichen Mitteln für Elementarpädagogik, Wohnen und Klima. Auch für Gesundheit und Pflege ist eine Aufstockung der Gelder vorgesehen. Kritik gab es wegen der finanziellen Situation der Gemeinden.

Freisprüche in Prozess um Blackwater-Gründer in NÖ

Wiener Neustadt - Mit Freisprüchen für alle fünf Angeklagten hat am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt ein Prozess wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kriegsmaterialgesetz rund um die Ausfuhr von zwei Flugzeugen geendet. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Das Quintett, zu dem auch Erik Prince, Blackwater-Gründer, Geschäftsmann und Intimus von Ex-US-Präsident Donald Trump gehört, hatte sich nicht schuldig bekannt.

U-Haft für doppelmordverdächtigen 17-Jährigen

Wien - Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat Donnerstagmittag über den 17-jährigen Burschen die U-Haft verhängt, der zu Wochenbeginn eine Polizeiinspektion aufgesucht und gestanden hatte, im vergangenen Sommer in der Bundeshauptstadt zwei wohnungslose Männer mit einem Messer getötet und eine Frau ohne feste Unterkunft schwer verletzt zu haben. Als Haftgrund wurde Tatbegehungsgefahr angenommen, teilte Gerichtssprecher Christoph Zonsics-Kral mit.

Israel: Dutzende Terroristen bei Spital in Gaza festgenommen

Gaza - Israelische Soldaten haben nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen rund um das Krankenhaus Kamal Adwan im Norden des Gazastreifens festgenommen. Das Militär veröffentlichte am Donnerstag Aufnahmen, die bewaffnete palästinensische Männer zeigen, die mit erhobenen Händen das Krankenhaus verlassen. Auf Fotos und Videos waren mehrere Männer mit freiem Oberkörper zu sehen, die Waffen über den Kopf halten und diese sowie ihre Ausrüstung daraufhin niederlegen.

Wiener Börse notiert deutlich höher

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag nach der Bekanntgabe der wie erwartet ausgefallen EZB-Leitzinsentscheidung weiterhin mit deutlichen Zuwächsen präsentiert. Der ATX gewann 2,05 Prozent auf 3.365 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es etwas moderatere Kursaufschläge zu sehen. In Wien gingen die Kursgewinne quer durch die Branchen. Die stärksten Zuwächse wiesen Lenzing und RHI Magnesita mit satten Gewinnen von 9,3 bzw. 6,4 Prozent auf.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red