Zusätzliche EU-Mittel für Ukraine scheitern an Ungarn-Veto

Brüssel/EU-weit/Kiew (Kyjiw) - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich nicht auf zusätzliche Mittel für die Ukraine verständigen können, nachdem Ungarn eine Einigung blockiert hat. Das erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel in der Nacht auf Freitag in Brüssel. Nun wolle man bei einem Sondergipfel im Jänner weiter über eine Aufstockung des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFF) verhandeln.

EU-Gipfel für Beitrittsgespräche mit Ukraine und Moldau

Brüssel - Der EU-Gipfel in Brüssel hat die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau beschlossen. Dies teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag mit. Auch mit Bosnien werden Beitrittsgespräche eröffnet, sobald die nötigen Bedingungen erfüllt sind. Die Kommission soll im März Bericht erstatten. Georgien erhält EU-Kandidatenstatus. Ungarns Premier Viktor Orban verließ bei der Abstimmung den Raum.

Handels-KV - 6. Verhandlungsrunde soll Durchbruch bringen

Wien - Nach Warnstreiks und Kundgebungen der Gewerkschaft soll nun die sechste Verhandlungsrunde den Durchbruch für einen neuen Handelsangestellten-Kollektivvertrag bringen. Die Verhandlungen starten am Freitag um 15.00 Uhr in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien. Die Gespräche könnten sich laut Beobachtern bis in die späten Abendstunden ziehen. Beim Handels-KV geht es um die Gehälter von 430.000 Angestellten und Lehrlingen.

Zweiter Tag der Schmid-Befragung im Kurz-Prozess

Wien - Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-Chef der Staatsholding ÖBAG, Thomas Schmid, muss am Freitag zum bereits zweiten Mal als Zeuge vor Gericht erscheinen. Seine Befragung im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss konnte am Montag nicht beendet werden. Am zweiten Tag ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mit ihren Fragen an der Reihe.

Druck auf Israel zu Zurückhaltung im Gaza-Krieg wächst

Gaza - Knapp zehn Wochen nach Beginn des Gaza-Kriegs wächst der Druck auf Israel, in seinem Kampf gegen die islamistische Hamas mehr Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen. Auch die Kritik an Gewalt israelischer Siedler im Westjordanland wird lauter. Einem Bericht zufolge halten die USA bereits Waffenlieferungen zurück, aus Sorge, sie könnten in die Hände radikaler Siedler gelangen. Großbritanniens Außenminister David Cameron kündigte Einreiseverbote für radikale Siedler an.

U-Ausschüssen fehlt nur noch ein Schritt

Wien - Die beiden parlamentarischen Untersuchungsausschüsse sind nun so gut wie fix. Sowohl das gemeinsame Verlangen von SPÖ und FPÖ als auch jenes von der ÖVP wurden am Donnerstagabend vom Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats abgesegnet. Eingesetzt sind die beiden Ausschüsse mit dem Aufruf der Materien morgen im Plenum, eine Formalie.

Hamas-Anschläge auf jüdische Einrichtungen? - Festnahmen

Rotterdam - Die deutsche Bundesanwaltschaft hat in Berlin und im niederländischen Rotterdam vier mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Hamas festnehmen lassen. Wie die oberste deutsche Anklagebehörde am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, sollen sie nach Waffen gesucht haben, die für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden sollten. Die Festnahmen seien in Zusammenarbeit mit niederländischen Ermittlungsbehörden erfolgt, hieß es.

