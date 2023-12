Zusätzliche EU-Mittel für Ukraine scheitern an Ungarn-Veto

Brüssel/EU-weit/Kiew (Kyjiw) - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich nicht auf zusätzliche Mittel für die Ukraine verständigen können, nachdem Ungarn eine Einigung blockiert hat. Das erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel in der Nacht auf Freitag in Brüssel. Nun wolle man bei einem Sondergipfel im Jänner weiter über eine Aufstockung des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFF) verhandeln.

Handels-KV - 6. Verhandlungsrunde soll Durchbruch bringen

Wien - Nach Warnstreiks und Kundgebungen der Gewerkschaft soll nun die sechste Verhandlungsrunde den Durchbruch für einen neuen Handelsangestellten-Kollektivvertrag bringen. Die Verhandlungen starten am Freitag um 15.00 Uhr in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien. Die Gespräche könnten sich laut Beobachtern bis in die späten Abendstunden ziehen. Beim Handels-KV geht es um die Gehälter von 430.000 Angestellten und Lehrlingen.

Zweiter Tag der Schmid-Befragung im Kurz-Prozess

Wien - Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-Chef der Staatsholding ÖBAG, Thomas Schmid, muss am Freitag zum bereits zweiten Mal als Zeuge vor Gericht erscheinen. Seine Befragung im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss konnte am Montag nicht beendet werden. Am zweiten Tag ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mit ihren Fragen an der Reihe.

Hongkong setzt Kopfgeld auf fünf weitere Aktivisten aus

Hongkong - Hongkong hat Haftbefehle gegen fünf weitere im Ausland lebende Aktivisten erlassen. Für Hinweise, die zu ihrer Festnahme führen, seien Belohnungen von jeweils einer Million Hongkong-Dollar (rund 116.500 Euro) ausgesetzt worden, teilte die Polizei der chinesischen Sonderverwaltungszone am Freitag mit. Betroffen sind Simon Cheng, Frances Hui, Joey Siu, Johnny Fok und Tony Choi.

Gewerkschaft: Paketzusteller am Limit, Änderungen notwendig

Wien - Die Gewerkschaft erneuert ihre langjährige Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Paketbranche. In der Weihnachtszeit seien bei selbstständigen Paketzustellern sechs Arbeitstage pro Woche mit jeweils 14 Stunden-Tagen "an der Tagesordnung", sagte vida-Gewerkschafter Karl Delfs zur APA. In Wien müssten Zusteller pro Tag teils "250 Pakete aufwärts" ausfahren. Die "illegale Praxis", die Zusteller pro Paket zu bezahlen, müsse aufhören, so Delfs.

Nationalrat beschließt Mietdeckel und Strombremse

Wien - Mit einem breiten Programm verabschiedet sich der Nationalrat am Freitag in die Weihnachtspause. Beschlossen werden etwa ein Mietdeckel und eine Verschärfung des Verbotsgesetzes. Ein Aus kommt für Gas-Heizungen im Neubau, die Stromkosten-Bremse wird bis Ende 2024 verlängert. Zudem werden die beiden geplanten Untersuchungsausschüsse in Kraft gesetzt.

