Covid-Krankenstände stiegen im Wochenvergleich um 25 Prozent

Wien - Insgesamt 52.338 bei der Gesundheitskasse ÖGK versicherte Personen sind in der Vorwoche (KW 50) mit Covid-19 im Krankenstand gewesen. Das sind knapp über 25 Prozent mehr als die 41.690 Fälle in der Woche davor. Indes wurde die erste Tranche von 7.200 Packungen der Nachbestellung des Covid-Medikaments Paxlovid an die 23 Standorte der Österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler (Phago) vollständig ausgeliefert. Apotheken dürfen pro Bestellung bis zu drei Stück ordern.

Ex-Finanzminister Löger im Zeugenstand bei Kurz-Prozess

Wien - Der ehemalige Finanzminister Hartwig Löger ist am Montag als Zeuge im Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt worden. Dabei belastete er seinen einstigen Chef zwar nicht wesentlich, bestätigte aber dennoch einen gewissen Einfluss auf Postenbesetzungen in der Staatsholding ÖBAG. So habe Kurz selbst den Unternehmer Siegfried Wolf als Aufsichtsratsvorsitzenden vorgeschlagen, wenn auch erfolglos.

EU-Verfahren gegen X wegen "illegaler Inhalte"

Brüssel/San Francisco - Wegen der Verbreitung von Falschinformationen hat die EU-Kommission ein formales Verfahren gegen den Onlinedienst X (ehemals Twitter) eröffnet. Die Behörde habe unter anderem wegen der "Verbreitung illegaler Inhalte" Untersuchungen unter dem Gesetz für digitale Dienste (Digital Services Act - DSA) eingeleitet, teilte die Kommission am Montag mit. Auf eine Informationsanfrage aus Brüssel habe das US-Unternehmen keine zufriedenstellende Antworten geliefert.

Heuer mehr Verkehrstote als in den drei vorherigen Jahren

Wien - Heuer hat es bereits mehr Verkehrstote als in den Gesamtjahren 2020, 2021 und 2022 gegeben. Bis 17. Dezember starben 384 Menschen bei Unfälle. Im gleichen Zeitraum waren es 2022 insgesamt 362, 2021 insgesamt 350 und 2020 insgesamt 337 gewesen. Die geringste Zahl an Verkehrstoten im gesamten Jahr gab es im ersten Corona-Jahr 2020 mit 344, 2021 waren es 362 und 2022 dann 370 gewesen. Jeden Tag verunglückte 2023 im Schnitt mehr als ein Verkerhsteilnehmer tödlich.

Handels-KV - Weihnachtsfrieden im Handel in weiter Ferne

Wien/Graz/Ansfelden - Nach sechs ergebnislosen Verhandlungsrunden über einen neuen Kollektivvertrag ist der Weihnachtsfrieden im Handel in weite Ferne gerückt. Im heurigen Jahr wird es wohl keinen weiteren Gesprächstermin mehr geben. "Eine Phase des Abkühlens, des Nachdenkens, des In-sich-Gehens ist sicher angeraten", sagte Arbeitgeber-Chefverhandler Rainer Trefelik am Montag im Ö1-"Morgenjournal". Es spießt sich bei der sozialen Staffelung.

Verletzte auf offener Straße in St. Pölten entdeckt

St. Pölten - Auf offener Straße ist Montagfrüh in St. Pölten eine Verletzte entdeckt worden. Die Betroffene wurde ins Universitätsklinikum in der niederösterreichischen Landeshauptstadt gebracht, wo sie starb. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen. Von Fremdeinwirkung werde nicht ausgegangen, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Abhörwanze bei ukrainischem Oberbefehlshaber gefunden

Kiew (Kyjiw) - Weil der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, offenbar abgehört wurde oder werden sollte, hat der ukrainische Geheimdienst SBU Ermittlungen aufgenommen. Die Abhörvorrichtung sei in einer "Räumlichkeit gefunden worden, die er (Saluschnyj) zukünftig für die Arbeit hätte nutzen können", teilte die Behörde in der Nacht auf Montag mit.

Dringender Blutspendeaufruf vom Roten Kreuz

Wien - Die derzeitige extrem hohe Zahl an Infektionserkrankungen in Österreich hat spürbare Auswirkungen auf die Anzahl der Blutspenden und das Absinken des Lagerstandes. Das Rote Kreuz meldete am Montag einen signifikanten Rückgang an Blutspenden österreichweit und bittet daher "alle, die sich fit und gesund fühlen, jetzt zur Blutspende zu kommen", wie es in einer Aussendung hieß.

