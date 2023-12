Wifo/IHS erwarten 2024 verzögerte Konjunkturerholung

Wien - Nach einer milden Rezession im heurigen Jahr wird die schwächelnde Industrie die Konjunkturerholung 2024 in Österreich verzögern. Wifo und IHS revidierten in ihrer aktuellen Winterprognose das noch im Oktober erwartete reale Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr um 0,3 bzw. 0,1 Prozentpunkte nach unten auf 0,9 bzw. 0,8 Prozent. Nach zwei Jahren mit sehr hoher Teuerung soll sich die Inflationsrate 2024 hierzulande halbieren, aber deutlich über dem Eurozonenschnitt liegen.

UNO: Israel ordnet weitere Evakuierungen in Khan Younis an

Washington - Israel hat nach UNO-Angaben weitere großflächige Evakuierungen der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens angeordnet. Das UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) erklärte, Israel habe am Mittwoch Karten veröffentlicht, in denen rund 20 Prozent des Stadtgebiets neu als zu räumendes Gebiet ausgezeichnet würden. Die Terrororganisation Hamas bekräftigte indes, erst nach einem Ende der "Aggression" über Geiselfreilassungen sprechen zu wollen.

Rauch ruft rund um Weihnachten zu Vorsicht wegen Corona auf

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat kurz vor Weihnachten wegen der nach wie vor sehr hohen Corona-Welle an die Bevölkerung appelliert, Vorsicht walten zu lassen. Gerade vor Treffen mit vulnerablen und älteren Personen an den Feiertagen sollte man Hygienemaßnahmen einhalten, sagte er zur APA. Die Ärztekammer forderte ein "Schutzpaket" mit gratis FFP2-Masken und gratis Antigentests. Die Virologin Dorothee von Laer riet zu Maskenpflicht in Spitälern, ebenso die WHO.

"Letzte Generation": Schwere Vorwürfe gegen 29 Mitglieder

Wien - Nach den Ermittlungen gegen Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung (Paragraf 126 StGB) und Bildung einer kriminellen Vereinigung (Paragraf 278 StGB) hat die Staatsanwaltschaft Wien konkrete Zahlen dazu bekanntgegeben. Demnach laufe ein Verfahren gegen 52 Personen, erklärte Sprecherin Nina Bussek von der Staatsanwaltschaft Wien auf APA-Anfrage - "davon gegen 29 Beschuldigte auch wegen Paragraf 278 StGB."

Einwohner können nach Vulkanausbruch nach Grindav�k zurück

Reykjavik - Wenige Tage nach dem Vulkanausbruch auf der isländischen Reykjanes-Halbinsel können die Einwohner des kleinen Ortes Grindav�k doch wieder tagsüber zurück in ihre Häuser. Nachdem die Polizei den Aufenthalt in dem geräumten 4.000-Einwohner-Ort zunächst untersagt hatte, wurde die Rückkehr aufgrund einer geänderten Risikobewertung ab Donnerstag zwischen 7.00 und 16.00 Uhr wieder erlaubt. Es gelte dagegen nicht als sicher, auch nachts dort zu bleiben, teilte die Polizei mit.

Rechnungshof sieht erheblichen Handlungsbedarf bei Pflege

Wien - Der Rechnungshof ortet weiter erheblichen Handlungsbedarf im Bereich der Pflege. Wesentliche Empfehlungen seien bisher nicht umgesetzt worden, kritisieren die Rechnungsprüfer in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Ausständig sei weiter eine umfassende Pflegereform. Probleme wie der Personalmangel oder die Zersplitterung bei der Finanzierung der Pflege haben sich nach Ansicht des Rechnungshofs trotz Bemühungen von Bund und Ländern seit 2020 sogar weiter verschärft.

Kaiser fordert zusätzliche "Gemeinde-Milliarde"

Klagenfurt/Wien - Nach Vorarlbergs Markus Wallner (ÖVP) hat am Donnerstag Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) von der Bundesregierung mehr Geld für die Kommunen gefordert. Der Bund könne und dürfe nicht tatenlos zusehen, wie Städte und Gemeinden finanziell ausbluten, meinte Kaiser in einer Aussendung. Gebietskörperschaften müssten ihre Versprechen selbst finanzieren, es könne daher nicht sein, dass Länder und Gemeinden die Abschaffung der Kalten Progression finanzieren.

