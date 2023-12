Viele Tote und Dutzende Verletzte bei Schüssen an Prager Uni

Prag - Bei Schüssen an der Prager Karls-Universität sind mehr als 15 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Auch der Schütze sei unter den Toten, teilte der Prager Polizeipräsident Martin Vondrasek am Donnerstagnachmittag mit. Man gehe davon aus, dass es sich um einen Studenten der Hochschule handle, der kurz zuvor seinen Vater getötet habe und deswegen gesucht worden sei. Die formelle Identifikation stehe aber noch aus.

Raketenangriffe auf Tel Aviv - Israel verstärkt Angriffe

Washington - In der Küstenmetropole Tel Aviv und anderen israelischen Städten hat es am Donnerstag erneut Raketenalarm gegeben. Im Stadtzentrum von Tel Aviv waren dumpfe Explosionen zu hören. Die Nachrichtenseite ynet berichtete, es seien rund 30 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Der bewaffnete Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, bekannte sich zu den Angriffen. Israel verstärkte indes seine Angriffe im Gazastreifen und bereitete weitere Vorstöße im Süden vor.

Regierung beendet Aufarbeitung der Corona-Pandemie

Wien - Die Regierung hat ihre Aufarbeitung der Corona-Pandemie abgeschlossen. Am Donnerstag räumte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vor Journalisten Fehler ein. Aus dem von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) federführend betreuten Projekt, das Studien und einen Dialogprozess mit der Bevölkerung umfasste, werden Maßnahmen abgeleitet - etwa eine strukturierte Etablierung von Krisenkommunikation. Empfehlungen gibt es auch für Wissenschaft, Medien und Bevölkerung.

Tote nach russischen Bomben auf Kohleschächte in Ostukraine

Kiew (Kyjiw) - In der Ostukraine sind nach Angaben aus Kiew bei russischen Bombardierungen von zwei Kohlebergwerken bei der Stadt Torezk mindestens drei Menschen getötet worden. "Weitere fünf wurden verletzt", teilte Innenminister Ihor Klymenko am Donnerstag bei Telegram mit. Mehrere Gebäude und Ausrüstung wurden demnach beschädigt. 32 unter Tage arbeitende Kohlekumpel konnten dennoch sicher an die Oberfläche zurückkehren.

Signa-Beirat vor Auflösung, Mubadala blitzt mit Forderung ab

Wien - Die Turbulenzen rund um das Signa-Firmennetzwerk reißen nicht ab. Nachdem der Sanierungsverwalter der insolventen Signa-Holding zuletzt die Veräußerung von Vermögenswerten wie dem Chrysler Building sowie der Medienbeteiligungen verkündete, wird nun auch der prominent besetzte Beirat der Holding aufgelöst. Indes wurde die Forderung des Mubadala-Fonds nach einer Zahlung über 713 Mio. Euro durch die Signa zurückgewiesen.

Österreich verzeichnet EU-weit meiste Asylanträge pro Kopf

Brüssel/Luxemburg/Wien - Im September 2023 haben 98.240 Menschen in einem der 27 EU-Länder erstmals um Asyl angefragt. Das sind zehn Prozent mehr als im September 2022 (89.370), wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte. Österreich verzeichnete im September 2023 die höchste Anzahl an Erstanträgen pro Kopf (87,6 Antragsteller pro Hunderttausend Einwohner), gefolgt von Zypern (79,3). Bei unbegleiteten Minderjährigen lag Österreich EU-weit an dritter Stelle.

Kältewelle in China bricht stets neue Rekorde

Peking - Nach der Hitzewelle im Sommer sorgt nun eine Kältewelle in China für stets neue Rekorde: Allein am Donnerstagmorgen registrierte der staatliche Wetterdienst an mehr als 20 Messstationen historische Minustemperaturen. In Hohhot, der Hauptstadt der Inneren Mongolei, wurde mit minus 29,1 Grad Celsius sogar ein knapp 70 Jahre alter Rekord gebrochen.

Zwei Bahnarbeiter in Slowenien von Zug erfasst und getötet

Ljubljana - In Slowenien sind am Donnerstag bei einem schweren Zugunfall in der Nähe von Postojna zwei Menschen getötet worden. Ein Personenzug war in eine Gruppe von Bahnarbeitern gefahren. Zwei von ihnen starben am Unfallort, zwei weitere Männer wurden schwer verletzt, berichteten slowenische Medien mit Bezug auf die Polizeidirektion Koper. Die Ursache des Unfalls war noch unbekannt.

