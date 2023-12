Motivsuche nach Bluttat an Prager Uni

Prag - Nach der Schusswaffenattacke an der Prager Karls-Universität mit 14 Toten und vielen Verletzten sucht die Polizei nach einem Motiv für die Tat. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, um die Umstände aufzuklären, sagte die zuständige Staatsanwältin Lenka Bradacova. Auch der mutmaßliche Schütze ist tot. Unklar ist noch, ob sich der Student selbst richtete oder von der Polizei getötet wurde. Aufklärung sollte die Obduktion der Leiche ergeben.

Grippe-Impfrate noch deutlich unter zehn Prozent

Wien - Die Influenza-Impfquote zum Schutz in der sich aufbauenden Grippe-Saison liegt noch deutlich unter zehn Prozent. Bis Ende vergangene Woche waren 722.426 Immunisierungen gegen die "echte Grippe" im E-Impfpass eingetragen, damit sind 7,9 Prozent der Bevölkerung geimpft, zeigt das neu aufgesetzte Impf-Dashboard des Dachverbands der Sozialversicherungsträger. Grippe-Impfen ist noch möglich und sinnvoll. Der Bund hat eine Million Dosen um die Rezeptgebühr zur Verfügung gestellt.

David Alaba zum 10. Mal "Fußballer des Jahres"

Madrid - Österreichs Fußballer des Jahres heißt zum zehnten Mal David Alaba. Der Kapitän des ÖFB-Nationalteams und Profi von Real Madrid, der am vergangenen Sonntag einen Kreuzbandriss erlitten hat, setzte sich in der von der APA - Austria Presse Agentur unter den Trainern der zwölf Bundesligisten durchgeführten Wahl mit 53 Punkten klar vor Konrad Laimer (FC Bayern/13) sowie Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald (beide RB Leipzig und je 7) durch.

Untersuchungskommission zu Pilnacek-Aufnahme komplett

Wien - Die von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) nach dem Auftauchen von Tonaufnahmen des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek eingesetzte Untersuchungskommission ist komplett. Neben dem Korruptionsexperten Martin Kreutner, der bereits Anfang Dezember als Leiter präsentiert worden war, sind noch sechs weitere Expertinnen und Experten vertreten. Wie angekündigt wird es auch eine Meldestelle geben, an die sich Hinweisgeber anonym wenden können.

Stoltenberg hält Putins Ziele nicht mehr für erreichbar

Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geht davon aus, dass Russland seine Kriegsziele in der Ukraine trotz großer militärischer Anstrengungen nicht mehr erreichen kann. Der Zweck der von Präsident Wladimir Putin angeordneten Invasion sei es gewesen, zu verhindern, dass die Ukraine sich in Richtung NATO und Europäische Union bewegt, sagte er in einem dpa-Interview. Nach fast zwei Jahren Krieg sei die Ukraine nun aber näher an der NATO und der EU als je zuvor.

Abstimmung über Gaza-Resolution auf Freitag vertagt

New York - Nach einer zweiwöchigen Verhandlung verschieben die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats in New York die Abstimmung über eine Resolution zur Erhöhung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen auf Freitag. Streitpunkt war ein Veto der USA gewesen, die eine von den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgearbeitete Resolution ablehnten, die vorsieht, dass sowohl Israel als auch die Hamas die Nutzung aller See-, Land-, und Luftwege in den Gazastreifen für Hilfslieferungen erlauben.

Umstürzender Tannenbaum tötet Frau in Belgien

Brüssel - Auf einem Weihnachtsmarkt in Belgien ist eine Frau von einem etwa 20 Meter hohen Tannenbaum erschlagen worden. Das Nadelholz habe am Donnerstagabend einer starken Windböe nicht standgehalten, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Der Baum stürzte auf drei Personen, von denen eine wenig später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen starb. Ob der riesige, festlich geschmückte Weihnachtsbaum schlecht gesichert war, blieb zunächst unklar.

