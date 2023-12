Erstes Todesopfer durch Sturmtief in Österreich

Salzburg/Linz/Wien - Der starke Sturm hat in der Nacht auf Freitag in Österreich ein erstes Todesopfer gefordert. In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) in Niederösterreich fiel ein Baum um und hat einen Hochstand mitgerissen, auf dem sich ein Jäger befand, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger zur APA. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. In Salzburg stürzte im Stadtteil Liefering ein Baum auf einen vorbeifahrenden Obus, dabei wurde die 55-jährige Lenkerin verletzt.

Neues Feilschen um Handelsgehälter am 27. Dezember

Wien - In die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen im Handel kommt nun doch noch im alten Jahr Schwung. Die bereits siebente Verhandlungsrunde werde am Mittwoch nach Weihnachten, am 27. Dezember, ab 14.30 Uhr stattfinden, teilte die Gewerkschaft der APA mit. Damit soll verhindert werden, dass ein Gehaltsabschluss für die rund 430.000 Angestellten im Handel erst im neuen Jahr gelingt. Das wäre nämlich ein Novum.

Wintertourismus - Mehr Übernachtungen zum Saisonstart

Wien - Die Wintersaison ist für den Tourismus erfreulich gestartet. Im November gab es 5,15 Millionen Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben in Österreich. Das waren um 5,4 Prozent mehr als im November des Vorjahres, gleichzeitig "war es der dritthöchste Novemberwert nach 2018 mit 5,23 und 2019 mit 5,30 Millionen Übernachtungen", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas laut Aussendung vom Freitag.

Drei Ausländer unter Verletzten von Amoklauf in Prag

Prag - Unter den Verletzten nach dem Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag sind drei Ausländer. Das sagte Innenminister Vit Rakusan am Freitag im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunk. Das Außenministerium sei eingeschaltet worden, um die Informationen weiterzugeben. Später teilte das Innenministerium mit, dass es sich um zwei Menschen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und einen niederländischen Staatsbürger handle.

UNO warnt vor "unmittelbarer Hungersnot" im Gazastreifen

Genf - Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens ist nach UNO-Angaben von einer "unmittelbaren Hungersnot" bedroht. "Wir warnen seit Wochen davor, dass jeder Tag, der vergeht, angesichts der Entbehrungen und der Zerstörung nur noch mehr Hunger, Krankheit und Verzweiflung für die Menschen im Gazastreifen mit sich bringt", schrieb UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Donnerstag im Onlinedienst X, vormals Twitter.

Weitere massive russische Drohnenattacke auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht 24 von 28 russischen Drohnen abgeschossen. Die im Iran hergestellten Drohnen seien über dem Süden, Westen und der Mitte der Ukraine zerstört worden, teilte das Militär am Freitag in der Früh mit. In der Hauptstadt Kiew habe es zwei Verletzte gegeben. Bürgermeister Witali Klitschko hatte zuvor mitgeteilt, dass ein Hochhaus durch einen Drohnentreffer in Brand geraten sei.

Weihnachtslotterie in Spanien gestartet

Madrid - Spanien schaut gebannt zu: In Madrid hat in der Früh die alljährliche Ziehung der Glückszahlen bei der berühmten Weihnachtslotterie pünktlich um 9.00 Uhr begonnen. Lose konnten noch bis zum Vorabend 22.00 Uhr gekauft werden. Im altehrwürdigen Opernhaus Teatro Real in Madrid verkünden Schüler und Schülerinnen des Internats San Ildefonso die Ergebnisse - wie seit Generationen wieder singend. Insgesamt knapp 2,6 Milliarden Euro warten am Freitag auf Gewinner.

