Trump darf bei Vorwahlen in Maine nicht antreten

Washington/Augusta (Maine) - Die oberste Wahlbehörde des US-Bundesstaates Maine hat am Donnerstag (Ortszeit) Donald Trump von der Teilnahme an den Vorwahlen für die US-Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr ausgeschlossen. Es ist nach Colorado der zweite Bundesstaat, der den Ex-Präsidenten wegen seiner Rolle bei dem Angriff auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 ausschließt. Trumps Kampagnenteam kündigte an, rasch gegen die Entscheidung berufen zu wollen.

Fußball-Legende Polster nach Magendurchbruch notoperiert

Wien - Österreichs Fußball-Fans sorgen sich kurz vor Jahreswechsel um Toni Polster. Der Rekord-Torjäger der Nationalmannschaft ist nach einem Magendurchbruch in einem Wiener Krankenhaus notoperiert worden. Dies berichtete die Kronen Zeitung (Online-Ausgabe) am späten Donnerstagabend. Der 59-Jährige war demnach am Donnerstag eingeliefert worden. Nach einer Operation musste Polster laut dem Bericht auf die Intensivstation gebracht werden.

Russische Angriffe auf ukrainische Städte Charkiw und Lwiw

Charkiw (Charkow)/Lwiw (Lemberg) - Die ukrainischen Städte Charkiw und Lwiw sind ukrainischen Angaben zufolge am Freitag von Russland angegriffen worden. In Charkiw im Nordosten der Ukraine sprach Bürgermeister Ihor Terechow von einem "massiven Angriff", bei dem "mindestens sechs Explosionen" zu hören gewesen seien. Der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, teilte mit, es habe zwei Angriffe gegeben.

Signa Development Selection stellt ebenfalls Insolvenzantrag

Wien - Bei der Signa geht es Schlag auf Schlag: Nach der Signa Prime Selection AG, dem Flaggschiff der Immobiliensparte der Signa-Gruppe, wird am Freitag auch die Signa Development Selection AG einen Insolvenzantrag einreichen. Wie die Prime und die übergeordnete Signa Holding, die Ende November Insolvenz anmeldete, strebt Signa Development ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung an. Es handelt sich um eine weitere zentrale Immobiliengesellschaft im Firmengeflecht von Ren� Benko.

Mattle für Koalition mit SPÖ im Bund: "Gutes Modell"

Innsbruck/Wien - Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) befürwortet eine Koalition der Volkspartei mit der SPÖ nach der kommenden Nationalratswahl. "Das wäre ein brauchbares, ein gutes Modell. Auf Bundesländerebene zeigt sich, dass das gut funktioniert. Etwa in Tirol", sagte Mattle im APA-Interview. SPÖ-Chef Andreas Babler sei zwar "noch ein Stück weit entfernt von jenem Weg, den die ÖVP gehen kann", aber: "Da gilt es einen Weg und ein Andocken zu finden."

Neuer Bericht zeigt massiven Rückgang von Eis und Schnee

Wien/Graz/Innsbruck - Der Klimawandel führt zu einem massiven Rückgang der Kryosphäre in Österreich. Unter diesem Begriff werden Gletscher, Schneebedeckung, Permafrost und Eisbedeckung von Seen zusammengefasst. Wie aus dem ersten, kürzlich veröffentlichten Kryosphären-Monitoring-Bericht ("KryoMon.AT") hervorgeht, war 2021/22 von einer besonders geringen Schneedecke, einem extremen Gletscherrückgang, auftauenden Permafrostböden und einer geringen Dauer der Eisbedeckung von Seen geprägt.

Fast sieben Milliarden Schilling nicht umgetauscht

Wien - Per 30. November sind immer noch 6,8 Milliarden Schilling im Wert von 497 Mio. Euro nicht umgetauscht gewesen. Davon entfallen drei Milliarden Schilling auf Banknoten und 3,8 Mrd. Schilling auf Münzen. Gefunden werden am meisten Schillinge in Büchern zwischen den Seiten, in Wäschekästen und grundsätzlich bei Hausräumungen, teilte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) auf Anfrage der APA mit. Heuer wurden demnach alleine 900.000 Stück 10-Groschen-Stücke umgetauscht.

Mehr Bewohner als Betten in Touri-Großstädten in Österreich

Wien/Salzburg/Innsbruck - Kürzlich hat die Zahl der Gästebetten in der Altstadt von Venedig die Einwohnerzahl überholt - mit rund 50.000 zu rund 49.000. Mehr Gästebetten als Bewohner gibt es zwar auch in österreichischen Touristenhochburgen, aber nicht in den Großstädten, die auch besonders viele Reisende anziehen. Nur in der Wiener Innenstadt gibt es eine Annäherung zwischen der Zahl der Anrainer und der Gästebetten - dennoch gibt es um fast 30 Prozent mehr Einwohner.

